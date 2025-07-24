Donald Trump: AB pazarını bize açarsa daha düşük gümrük vergisi öder

Başkent Washington'da düzenlenen yapay zeka konulu etkinlikte ticaret anlaşmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını tamamladıklarını anımsatttı.

"Bunun gibi pek çok anlaşma yaptık ama bir ülkenin açılması bizim için çok önemli" diyen Trump, ABD'ye pazarını açan çok sayıda ülke olduğunu ancak bazı ülkeler için 'çok basit bir tarife' uygulanacağını vurgulayarak bu ülkelere yüzde 15 ila yüzde 50 arasında değişen gümrük vergilerinin getirileceğini belirtti.

Birkaç ülkeye yüzde 50 tarife uygulanacağını söyleyen Trump, "Çünkü o ülkelerle aramız pek iyi değil. Biz de 'Yüzde 50 ödeyin' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"AB PAZARINI BİZE AÇARSA DAHA DÜŞÜK GÜMRÜK VERGİSİ ÖDER"

Her zaman kapalı olan ülkelerin pazarlarını açtıklarını belirterek ciddi müzakereler yürüttükleri Avrupa Birliği'ne de böyle bir anlaşma teklif ettiklerini aktaran Trump, "Eğer AB, Amerikan işletmelerine açmayı kabul ederse daha düşük bir gümrük vergisi ödemelerine izin vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İngiltere, Filipinler ve Endonezya ile de anlaşma yaptıklarını belirten Trump, Çin ile ticaret anlaşmasını da tamamlama sürecinde olduklarını anlattı.

Ancak dünyanın geri kalanındaki ülkelere çoğunlukla doğrudan tarife getireceklerini ifade eden Trump, "Çünkü 200'den fazla ülke var. Benim gibi bir anlaşma bağımlısı olsanız bile bu herkes için çok fazla anlaşma demek. Bir sürü anlaşma yolda" diye konuştu.

Japonya, Endonezya ve diğer pek çok ülkeyle ve AB ile harika ilişkileri olduğunu vurgulayan Trump, Çin ile de çok iyi geçindiklerini sözlerine ekledi.