Donald Trump, ABD'nin inananlar tarafından kurulduğunu söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da inanç temelli hayır kurumlarına bağış yapan 60'tan fazla iş insanını ağırladığı buluşmada ABD'de inanç özgürlüğü ve dindarlık adına yaptığı girişimlere değindi.

"Ülkemiz hicret edenler ve inananlar tarafından kuruldu" diyen Trump, ABD'yi inşa eden işçi ve girişimci grupların bunu 'inancın sağlam pusulası' rehberliğinde gerçekleştirdiği değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Dini ülkeye geri getirmeliyiz ve bence bunu çok yüksek bir seviyede yapmaya başlıyoruz" dedi ve ülkede kiliselerin tekrar dolmaya başladığını söyledi.

ABD'nin 'tanrının gözetiminde iyimser bir ulus' olduğunu ifade eden Trump, dini özgürlüklerin en çok kendi yönetimi döneminde korunduğunu vurguladı.

JOHNSON YASASI'NI KALDIRDI

Trump ayrıca 1954'ten beri ABD vergi kanununda yer alan ve kar amacı gütmeyen kuruluşların siyasi adayları desteklemesini veya karşı çıkmasını yasaklayan Johnson Yasası'nı kaldırarak din adamlarının ve dini kuruluşların önündeki bu engeli kaldırdıklarını belirtti.

Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde yasalaştırılan cinsiyet eşitliği yasasına da atıfta bulunan Trump, "Tanrının iki cinsiyet, erkek ve kadın yarattığı temel ilkesini yeniden tesis ettik. Bu zor bir konuydu. Ellerinden hakları alınan ebeveynleri savunuyoruz" şeklinde konuştu.

Trump ayrıca Beyaz Saray'da bir inanç ofisi açtıklarını ve bu ofisin farklı inançlara sahip herkesin hakkını savunmak ve temsil etmek gibi bir görevinin olduğunu hatırlattı.