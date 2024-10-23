Donald Trump, Barack Obama'ya hakaret yağdırdı

AA

ABD başkanlık seçimleri yaklaştıkça ülkedeki gerilim artmaya başladı.

Adaylar arasında süregelen çekişmeli tartışmalara, destekçiler de dahil olmaya başladı.

Sık sık ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların adayı Kamala Harris'i eleştiren Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, bu defa destekçileri hedef aldı.

"OBAMA GERÇEK BİR PİSLİK"

New York Post gazetesinin haberine göre, Trump, Kuzey Carolina Greensboro'daki bir mitingde yaptığı konuşmada, Obama'nın Harris'e desteğine sert tepki gösterdi.

Trump, eski Başkan Obama'ya karşı "Bence o (Obama) gerçek bir pislik çünkü son birkaç gündür onu kampanya yaparken izledim." ifadesini kullandı.

"HARRIS KAMPANYA YÜRÜTMEKTEN ACİZ"

Obama'nın Harris'e desteği ve seçim kampanyalarını takip ettiğini belirten Trump, "Son birkaç gündür kampanyasını izledim, ne kadar bölücü biri olduğunu gördüm. Bu ülkeyi böldü, kendisi ve küçük grubu umurunda bile değil. Korkunçtu." diye konuştu.

Trump ayrıca, Obama'nın Harris için kampanya yürütmeye başladığını çünkü Harris'in "kampanya yürütmekten aciz olduğunu" iddia etti.