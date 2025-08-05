Donald Trump Beyaz Saray'ın çatısına çıktı

Yaptığı açıklamaları, çıkışları ve hareketleriyle dikkat çeken ABD Başkanı Donald Trump, yeniden gündemde.

Trump, bu kez Beyaz Saray’ın çatısında yanındaki heyetle birlikte yürürken görüntülendi.

ÇATIDA YÜRÜYÜŞ

"Sayın başkan, orada ne yapıyorsunuz" diye soran gazetecilere yanıt veren Trump "Küçük bir yürüyüş yapıyorum" dedi.

Trump çatıda yürürken, kısa süre önce duyurulan Beyaz Saray'a eklenecek yeni balo salonuna ilişkin bazı el hareketleriyle açıklamalar yapmaya çalıştı.

"FÜZELER" DİYEREK GÜLDÜ

Bir gazetecinin "Ne inşa edeceksiniz?" sorusuna ise Trump, ironik bir yanıt vererek güldü:

Füzeler, nükleer füzeler..

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt de, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "150 yıldır başkanlar, yönetimler ve Beyaz Saray personeli; daha fazla misafirin ağırlanabileceği büyük bir etkinlik alanı hayali kuruyordu. Başkan Trump, bu sorunu gelecekteki yönetimler ve Amerikan halkı adına çözmeye kararlı" dedi.

Yeni balo salonunun mimarlığını McCrery Architects üstlenirken, mühendislik süreci AECOM tarafından yürütülecek.

Trump’ın göreve gelmesinden bu yana Beyaz Saray’da yapılan diğer değişiklikler arasında Kuzey ve Güney Bahçelerine bayrak direkleri eklenmesi ile Gül Bahçesi’nin yeniden asfaltlanmasına yönelik çalışmalar da bulunuyor.