Donald Trump, Biden dönemi yolsuzluklarını ifşa etti

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ABD Başkanı Donald Trump, eski yönetim yüzünden iflasa sürüklendiğini iddia ettiği hükümet için yapılandırma çalışmalarına devam ediyor.

Hükümeti borçlandıran çalışamaları durduran ve birçok federal çalışanı işten çıkaran Trump, geçmişte yapılan yolsuzlukları da ifşa edeceğini dile getirmişti.

Trump, bu kapsamda ilk skandal açıklamalarını gerçekleştirdi.

BIDEN DÖNEMİ SAVCILARI GÖREVDEN ALINACAK

Trump, canlı yayında yaptığı konuşmada, Biden yönetiminin çeşitli ülkelere yaptığı mali yardımları sert bir dille eleştirdi.

Devasa bütçelerin bilinmeyen projelere ve yurt dışındaki harcamalara aktarıldığını savunan Trump, "Bu tamamen yolsuzluk" diyerek tepki gösterdi.

Trump, konuşmasının devamında Biden döneminde atanan tüm savcıları görevden alacağını da belirtti.

"NEREYE HARCANIYOR BU PARALAR"

Konuşmasına, ABD bütçesinden ayrılan büyük harcamaları ele alarak başlayan Trump, şu sözleri sarf etti:

Nereye harcanıyor bu paralar? 520 milyon dolar çevre danışmanı için ayrılmış. Afrika'da çevresel, sosyal ve yönetişim yatırımları için özel sektör kaynaklarını harekete geçireceklermiş. 520 milyon dolar! Bir çevre çalışması için. Benim de çevre çalışmaları için ödeme yaptığım oldu ama 50 bin dolar verdim, 520 milyon değil.

DIŞ YARDIMLARA SERT ELEŞTİRİLER

Trump, ABD bütçesinden Kolombiya'ya 25 milyon doların aktarılmasını da eleştirdi:

25 milyon dolar, Kolombiya'da biyolojik çeşitliliği korumak ve 'sosyal açıdan sorumlu davranışları teşvik etmek' için ayrılmış. Kimsenin duymadığı bir şey için 25 milyon dolar gidiyor. 40 milyon dolar, yerleşik olmayan göçmenlerin sosyal ve ekonomik entegrasyonunu iyileştirmek için harcanıyor. 42 milyon dolar Johns Hopkins Üniversitesi'ne, Uganda'da sosyal ve davranışsal değişimi araştırmak için verilmiş. Peki ya bizim ülkemizdeki sosyal değişim? Bizim insanlarımız?

"10 MİLYON DOLAR SÜNNET OPERASYONLARINA GİDİYOR"

Trump, Biden yönetiminin farklı ülkelere yaptığı mali yardımların mantıksız olduğunu savunarak örnekler sıraladı:

Mozambik'te gönüllü tıbbi erkek sünnet operasyonları için 10 milyon dolar ayrılmış. Başka bir ülkede sünnet operasyonları için 10 milyon dolar harcanıyor. UC Berkeley, Kamboçyalı gençlere girişimcilik eğitimi vermek için 9.7 milyon dolar alıyor. Peki ya bizim insanlarımız? Onlara girişimcilik eğitimi veremiyor muyuz?

"MİLYARLAR GİDİYOR, ABD HALKINA NE KALIYOR"

Trump, ABD'nin dış harcamalarının gereksiz ve israf dolu olduğunu vurgulayarak şu sözlerle devam etti:

Sırbistan’da kamu alımlarını iyileştirmek için 14 milyon dolar, Nepal’de mali federalizm için 20 milyon dolar, Moldova’da kapsayıcı siyasi süreçler için 22 milyon dolar, Hindistan’daki seçmen katılımı için 21 milyon dolar harcanıyor. Hindistan zaten yüksek vergi oranlarına sahip zengin bir ülke. Onlara neden seçmen katılımı için para veriyoruz? Bizim insanlarımız ne olacak?

"BU YOLSUZLUK DÜZENİNİ KÖKTEN TEMİZLEYECEĞİM"

Trump, konuşmasının sonunda Biden yönetimi döneminde atanan savcıları görevden alacağını duyurarak, "Bu yolsuzluk düzenini kökten temizleyeceğim. Biden’ın tüm savcıları gidecek. Amerikalıların parasını çarçur eden bu düzeni değiştireceğim." diye konuştu.