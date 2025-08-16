Donald Trump: Bir anlaşma olana kadar anlaşma yoktur

Alaska'daki tarihi görüşme sona erdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Fox News televizyon kanalına özel açıklamalarda bulundu.

"JOE BIDEN KÖTÜ BİR BAŞKANDI"

Toplantının başarılı geçtiğini kaydeden Trump, "Ukraynalı ve Rus çok sayıda insan ölüyor. Bu savaşı bitirmek güzel olur." ifadelerini kullandı.

Putin’in "Trump olsaydı Ukrayna savaşı hiç yaşanmazdı" şeklindeki ifadesinden mutluluk duyduğunu söyleyen Trump, bu konuda önceki ABD yönetimini suçlayarak "Joe Biden pek çok açıdan çok kötü bir başkandı." yorumunu yaptı.

"BİR ANLAŞMA OLANA KADAR ANLAŞMA YOKTUR"

Toplantıda birçok konunun masaya yatırıldığını, ancak resmi bir anlaşmaya varılmadığını söyleyen Trump, şunları söyledi:

Benim açımdan, bir anlaşma olana kadar anlaşma yoktur. Ancak çok ilerleme kaydettik. Sanırım bir anlaşmaya oldukça yakınız. Ama Ukrayna’nın da bunu kabul etmesi gerekiyor. Belki de ‘hayır’ diyecekler.

TEK BÜYÜK ANLAŞMAZLIĞIN NE OLDUĞUNU SÖYLEMEDİ

Toplantıdaki "tek büyük anlaşmazlığın ne olduğu" sorusuna cevap vermekten kaçınan Trump, "Hayır, bunu yapmak istemem. Sanırım birisi bunu kamuoyuna açıklayacak, bunu onlar çözecekler.

Ama hayır, bunu yapmak istemiyorum. Önceliğim, bunun gerçekleşip gerçekleşemeyeceğine bakmak." şeklinde konuştu.

ZELENSKY'YE 'ANLAŞMA YAP' TAVSİYESİ

Barışı gerçekleştirmenin bundan sonra Ukrayna ve sürece dahil olması gereken Avrupa ülkelerine bağlı olacağını söyleyen Trump, "Zelenskiy’ye ne tavsiyede bulunacağı" sorusuna ise "anlaşma yapması" cevabını verdi.

Rusya’yı "çok büyük bir güç" olarak tanımlayan Trump, "Onlar (Ukrayna) ise değil." ifadelerini kullandı.

3'LÜ TOPLANTI İHTİMALİ

Trump, Ukrayna ve Rusya liderleri ile 3’lü toplantı ihtimali hakkında ise, "Eğer isterlerse o toplantıya katılırım.

Orada olmak istediğimden değil, ama bu sorunu halletmek istiyorum." yorumunu yaptı.

"PUTİN ARTIK ÜLKEMİZDE SAYGI DUYUYOR"

Trump, "Putin'i nihayet müzakere masasına getiren şeyin ne olduğu" sorusuna karşılık, "Onu masaya getiren bir şey olduğunu söylemek istemiyorum, o çok zeki bir adam, onu masaya getiren hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

Putin’in kendisinin yönetimindeki ABD’ye saygı duyduğunu belirten Trump, "Bence artık ülkemize saygı duyuyor, Biden döneminde saygı duymuyordu, bunu söyleyebilirim, ona hiç saygı duymuyordu." diye konuştu.