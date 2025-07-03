Donald Trump bir kez daha Fed Başkanı'nı hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından ABD Federal Konut Finansman Ajansı Direktörü William Pulte'nin Kongre'ye 'ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın soruşturulması' çağrısında bulunmasına ilişkin haberi paylaştı.

Trump, paylaşımında, "Çok geç. Derhal istifa etmeli" ifadesini kullandı.

TRUMP'IN HEDEFİNDE

Pulte, yaptığı yazılı açıklamada 'siyasi yanlılığı ve Senato'da katıldığı oturumdaki yanıltıcı ifadeleri' dolayısıyla Kongre'yi Powell'ı soruşturmaya çağırmıştı.

Powell'ın 2,5 milyar dolarlık Fed binası yenilemesi konusunda yalan söylediğini iddia eden Pulte, bunun açık bir görevi kötüye kullanma örneği olduğunu kaydetmişti.

Trump, 'faiz oranlarını düşürmekte geç kaldığı' gerekçesiyle Powell'ı birçok kez hedef almıştı.