Donald Trump, bir sonraki seçimde Obama ile yarışmak istediğini belirtti

DHA

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, iç ve dış politikaya yönelik değerlendirmede bulundu.

Trump, bir sebeple üçüncü dönem için adaylığına izin verilmesi durumunda karşısına, Demokratların Barack Obama'yı rakip olarak çıkarmasını tercih edeceğini söyleyerek, “Bunu çok isterdim. Bu iyi olurdu. İnsanlar benden aday olmamı istiyor” dedi.

"ONUNLA HARİKA ANLAŞIYORUM"

Donald Trump, üçüncü dönem için adaylığına izin verilmesi durumunda, eski ABD Başkanı Barack Obama'yı rakip olarak görmeyi çok istediğini belirtti.

Kuzey Kore-ABD ilişkilerine yönelik bir soruyu da yanıtlayan Trump, “Kim Jong-un ile çok iyi bir ilişkim var. Şimdi bunu duymaktan nefret ediyorsunuz ama bu çok önemli. Onunla harika anlaşıyorum” ifadesini kullandı.

ZİYARET NOKTALARINI DA SÖYLEDİ

Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği için birçok kişinin istekli olduğunu vurgulayan Trump, bu pozisyon için, ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi David Friedman ve özel temsilci Ric Grenell'i adayları arasında gösterdi.

Donald Trump, ayrıca, gelecek ay veya sonrasında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı ziyaret edeceğini söyledi.