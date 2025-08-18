Donald Trump: Bugün Beyaz Saray'da büyük gün Donald Trump, Truth sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beyaz Saray'da büyük bir gün. Daha önce hiç bu kadar çok Avrupalı lider bir arada olmamıştı. ABD için büyük bir onur. Bakalım sonuçlar ne olacak?" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna arasında barış istiyor. Bunun için geçtiğimiz günlerde yıllar sona Putin ile Alaska'da buluşan Trump, bugün ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Ancak bugün gerçekleşecek görüşme, diğerlerinden farklı olacak. AVRUPALI LİDERLER GÖRÜŞMEDE YER ALACAK Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Zelensky’nin isteği üzerine Beyaz Saray’da Trump ve Avrupalı liderlerle yapılacak toplantıya katılacağını duyurdu. Washington’daki toplantıya katılacağını duyuran diğer Avrupalı liderler şöyle: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte



Britanya Başbakanı Keir Starmer



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron



Almanya Başbakanı Friedrich Merz



İtalya Başbakanı Giorgia Meloni



Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb PAYLAŞIM YAPTI ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray'da görüşmesi öncesinde, "Bugün Beyaz Saray'da büyük gün, bakalım sonuçları neler olacak" paylaşımı yaptı. TRUMP'IN ÖZEL TEMSİLCİSİ İLE GÖRÜŞTÜ Ukrayna lideri Zelensky de Trump'la görüşmesi öncesi Trump'ın özel temsilcisi Kellogg'la bir araya geldi. Dünya Haberleri Keir Starmer: Herkes Ukrayna'daki savaşın sona ermesini istiyor

