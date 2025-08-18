Abone ol: Google News

Donald Trump: Bugün Beyaz Saray'da büyük gün

Donald Trump, Truth sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beyaz Saray'da büyük bir gün. Daha önce hiç bu kadar çok Avrupalı lider bir arada olmamıştı. ABD için büyük bir onur. Bakalım sonuçlar ne olacak?" dedi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 18.08.2025 16:43
Donald Trump: Bugün Beyaz Saray'da büyük gün

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna arasında barış istiyor. 

Bunun için geçtiğimiz günlerde yıllar sona Putin ile Alaska'da buluşan Trump, bugün ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Ancak bugün gerçekleşecek görüşme, diğerlerinden farklı olacak. 

AVRUPALI LİDERLER GÖRÜŞMEDE YER ALACAK

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Zelensky’nin isteği üzerine Beyaz Saray’da Trump ve Avrupalı liderlerle yapılacak toplantıya katılacağını duyurdu.

Washington’daki toplantıya katılacağını duyuran diğer Avrupalı liderler şöyle:

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte

Britanya Başbakanı Keir Starmer

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Almanya Başbakanı Friedrich Merz

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb

PAYLAŞIM YAPTI

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray'da görüşmesi öncesinde, "Bugün Beyaz Saray'da büyük gün, bakalım sonuçları neler olacak" paylaşımı yaptı.

TRUMP'IN ÖZEL TEMSİLCİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Ukrayna lideri Zelensky de Trump'la görüşmesi öncesi Trump'ın özel temsilcisi Kellogg'la bir araya geldi. 

Dünya Haberleri