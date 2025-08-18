Donald Trump: Bugün Beyaz Saray'da büyük gün

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna arasında barış istiyor.
Bunun için geçtiğimiz günlerde yıllar sona Putin ile Alaska'da buluşan Trump, bugün ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek.
Ancak bugün gerçekleşecek görüşme, diğerlerinden farklı olacak.
AVRUPALI LİDERLER GÖRÜŞMEDE YER ALACAK
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Zelensky’nin isteği üzerine Beyaz Saray’da Trump ve Avrupalı liderlerle yapılacak toplantıya katılacağını duyurdu.
Washington’daki toplantıya katılacağını duyuran diğer Avrupalı liderler şöyle:
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte
Britanya Başbakanı Keir Starmer
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Almanya Başbakanı Friedrich Merz
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb
PAYLAŞIM YAPTI
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray'da görüşmesi öncesinde, "Bugün Beyaz Saray'da büyük gün, bakalım sonuçları neler olacak" paylaşımı yaptı.
TRUMP'IN ÖZEL TEMSİLCİSİ İLE GÖRÜŞTÜ
Ukrayna lideri Zelensky de Trump'la görüşmesi öncesi Trump'ın özel temsilcisi Kellogg'la bir araya geldi.