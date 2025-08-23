Donald Trump, Chicago ve New York'ta 'suçla mücadele' hamlesine hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'daki federal güvenlik uygulamasının bir benzerini Chicago ve New York için de uygulamaya hazırlanıyor.

The New York Times'ın haberine göre, Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinlikte suçla mücadele kapsamında Chicago ve New York'ta nasıl bir model benimseyeceğine ilişkin konuştu.

"ŞEHRİN TEMZİLENMESİNE KATKIDA BULUNUYOR"

Trump, Washington'da Ulusal Muhafızların konuşlandırılması ve polis gücünün federal yönetim altına alınmasının "şehrin temizlenmesine katkıda bulunduğunu" savunarak, Chicago ve New York için de benzer bir suçla mücadele modeli uygulayacağına işaret etti.

Chicago'yu "karmaşık" olarak nitelendiren Trump, "Bence sıradaki hedefimiz Chicago olacak, sonra da New York'a yardım edeceğiz." ifadesini kullandı.

HUKUKİ SINIRLARI

Washington'un bir eyalet değil federal bölge olması, Trump'ın Washington'da diğer şehirlere kıyasla daha fazla kontrole sahip olabileceği anlamına geliyor.

Home Rule Act (Yerel Yönetim Yasası), Başkan'ın acil durum olarak nitelendirdiği durumlarda Washington'ın polis gücünü geçici olarak kontrol etmesine izin verirken, diğer şehirler için benzer yasalar mevcut değil.

Ayrıca Trump Washington'daki Ulusal Muhafızları kontrol etme yetkisine sahipken, genellikle diğer bölgelerde valiler kendi eyaletlerindeki Ulusal Muhafızları komuta ediyor.

Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson, Trump'ın açıklamalarına yanıt vererek, Ulusal Muhafız birliklerinin gönderilmesinin "yasa dışı" ve "sürdürülemez" olduğunu belirtti.

Johnson, "Federal hükümetin Chicago'da suç ve şiddeti azaltmamıza yardımcı olmak için yapabileceği birçok şey var, ancak orduyu göndermek bunlardan biri değil." dedi.