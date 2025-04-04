Donald Trump: Elon görevinden ayrılabilir

DHA

Seçimin ilk günlerinden itibaren müttefiki Donald Trump'a elindeki tüm kaynaklarla destek veren milyarder Elon Musk'ın hükümetteki görevi sona eriyor...

Trump'ın, kabinede yer alabilmesi için Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) açtığı Elon Musk'ın görevinden ayrılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Bakan Trump, iddialara ilişkin ilk kez konuştu.

"BİRKAÇ AY İÇİNDE AYRILABİLİR"

Trump, iddialar için "Musk istediği kadar kalabilir ancak birkaç ay içinde ayrılabilir" dedi.

Trump, Musk'ın birçok şirkete sahip olduğunu hatırlatarak, şirketlerle ilgilenmesi için ayrılması gerekebileceğini ifade etti.

DEPARTMAN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEK

Trump konuyla ilgili olarak, Hükümet Verimliliği Departmanının, Elon Musk ayrıldıktan sonra da çalışmaya devam edeceğini duyurdu.