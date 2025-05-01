Donald Trump: Elon Musk istediği kadar yönetimde kalabilir

AA & Ensonhaber

Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında Hükümet Verimliliği Departmanı sorumluluğunu üstlenen Amerikalı milyarder Elon Musk'ın durumu hakkında konuşan ABD Başkanı Donald Trump'tan Musk'a açık çek...

Trump, Tesla ve SpaceX gibi şirketlerindeki görevlerine odaklanmak için yakında hükümetteki görevinden ayrılacağı belirtilen Musk'a hitaben, "Burada istediğin kadar kalabilirsin" dedi

"MUSK'A ÇOK BÜYÜK HAKSIZLIKLAR YAPILDI"

ABD Başkanı, Musk'ın federal hükümetin küçültülmesi ve israfın önlenmesi gibi konularda ciddi bir rol oynadığını vurgulayarak, "Elon Musk'a çok büyük haksızlıklar yapıldı. Gerçekten çok fedakarlık yaptı" şeklinde konuştu.

Öte yandan Musk ise Hükümet Verimliliği Departmanı kapsamı altında şu ana dek hükümette yaklaşık 160 milyar dolarlık tasarruf sağladıklarını ve bu miktarın daha da artacağını belirtti.

GÖREVDEN AYRILMASI BEKLENİYOR

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre Musk'ın Tesla ve SpaceX gibi büyük şirketlerindeki görevlerine odaklanmak için yakın zamanda hükümetteki resmi görevinden ayrılması bekleniyor.