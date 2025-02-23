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AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda muhalefetin yetkisini aşmakla eleştirdiği Elon Musk'ı daha agresif olmaya çağırdı.

Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) kapsamında devlet kurumlarının teftişinin ve tasarrufunun sağlanması yönünde daha fazla çaba gerektiğini vurgulayan Trump, "Elon, müthiş bir iş çıkarıyor. Ama daha saldırgan olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, "Unutmayın, kurtarılması gereken bir ülkemiz var. Ama onu sonunda her zamankinden daha büyük hale getirmemiz gerekiyor" derken, "Amerika'yı yeniden büyük yapalım" sloganını yineledi.

MEDYA KURULUŞLARINI HEDEF ALDILAR

Trump, bir diğer paylaşımında, "MSDNC olarak bilinen MSNBC, demokrasimiz için bir tehdit. Bir sürü yalan ve çarpıtma. Başında kötü insanlar mevcut" ifadelerini kullandı.

MSNBC kanalının ismini 'MSDNC' olarak değiştirerek Demokrat Parti Ulusal Kongresi'ne (DNC) gönderme yapan Trump, kanalın Demokrat yanlısı olduğunu ve taraflı haber yaptığını ima etti.

Amerikalı milyarder Musk da sosyal medya hesabından İngiliz haber ajansı Reuters'ın adının 'Lies' (Yalanlar) kelimesiyle oluşturulduğu bir tipografi tasarımı paylaştı, bir diğer paylaşımında da Ukrayna'nın değerli maden anlaşmasını imzalamaması halinde Starlink'i kapatma tehdidinde bulunduğunu konu alan bir Reuters haberini alıntılayarak, "Reuters, yalan söylüyor. Onlar, medya yalanlarında Associated Press'ten sonra ikinci sırada geliyor" ifadesini kullandı.

MİLYOLARCA DOLAR ÖDENDİĞİ İDDİASI

Musk, Reuters'ın 2018-2022 yıllarında ABD hükümetinden milyonlarca dolarlık ödeme aldığını öne sürmüştü.

ABD hükümeti tarafından yapılan harcamaların belgelendiği internet sitesine dayandırılan bir paylaşımı alıntılayan Musk, "Reuters'a ABD hükümeti tarafından büyük ölçekli toplumsal aldatmaca için milyonlarca dolar ödendi. Bunlar tam bir dolandırıcı" demişti.

Trump da Reuters, Politico ve The New York Times gibi medya kuruluşlarının federal kurumlar tarafından mali olarak desteklendiğini iddia ederek bu ödemelerin haber içeriğini etkileme amacı taşıdığını ileri sürmüştü.