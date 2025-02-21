Elon Musk'ın oğlu burnundaki sümüğü masaya sürdü: Donald Trump'tan 'değiştirin' talimatı geldi

Haber Merkezi

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump, danışmanı Elon Musk ile bir basın toplantısı düzenlemişti.

Basın toplantısına Musk'ın 4 yaşındaki oğlu X de katılmıştı.

Basın toplantısı sırasında canlı yayında burnunu karıştıran ve masanın altına elini süren X, gündem olmuştu.

MUSK'IN OĞLU BURNUNDAKİ SÜMÜĞÜ MASAYA SÜRMÜŞTÜ

Yaşananların ardından Trump, Oval Ofis'teki ikonik 'Resolute Masasını' değiştirme kararı aldı.

Öte yandan ilk olarak John F. Kennedy tarafından 1961'de kullanılmaya başlanan ve o zamandan beri Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama ve Joe Biden tarafından kullanılan masa, 1880'de İngiltere Kraliçesi Victoria tarafından dönemin ABD Başkanı Rutherford B. Hayes'e hediye edilmişti.

TRUMP MASAYI DEĞİŞTİRDİ

New York Post'un haberine göre masa, İngiliz gemisi HMS Resolute'tan çıkan parçalardan yapılmıştı.

Son olarak ABD medyası, mikroplardan çok rahatsız olan Trump'ın bu masa yerine C&O Masası'nı kullanmaya başladığı kaydedildi.