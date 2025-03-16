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Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki yeni hedefi belirledi...

Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamayla ABD ordusuna Yemen'deki Husileri vurma emri verdiğini açıkladı.

VURUN EMRİ VERDİ

Husilere uyarılarda bulunan Trump, "Zamanınız doldu, saldırılarınız durmalı. Eğer durmazsa daha önce hiç görmediğiniz bir cehennem üzerine yağacak" ifadelerini kullandı.

ÖLÜ SAYISI 31'E YÜKSELDİ

Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'nın haberinde, ABD'nin Sada kentinin kuzeyindeki Kahza bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk, 1'i kadın 5 kişinin öldüğü, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

SABA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde de ABD uçaklarının Sada'nın Sakayn ilçesinde sivilleri hedef alması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'e dünden bu yana düzenlediği saldırılarda da ölenlerin sayısı 31'e yükselirken, en az 23 kişi de yaralandı.

İRAN'A "DESTEĞİ KES" UYARISI

İran yönetimine de çağrıda bulunan Trump, "Husi teröristlere verilen destek derhal sona erdirilmelidir. ABD halkını ve başkanını tehdit etmeyin, bunu yaparsanız dikkatli olun çünkü Amerika sizi tamamen sorumlu tutacaktır ve bu konuda hiç de nazik olmayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

İRAN'DAN TRUMP'A YANIT

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesini tehdit ederek Yemen'deki Husilere desteği sona erdirmesini isteyen ABD Başkanı Donald Trump'a "İsrail soykırımına ve terörizmine desteği sonlandırın. Yemenli insanların öldürülmesini durdurun." diyerek yanıt verdi.

Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "ABD hükümetinin İran dış politikasını dikte etme yetkisi veya görevi yoktur. O dönem 1979'da sona erdi. Biden geçen yıl, benzeri görülmemiş şekilde 23 milyar doları soykırımcı rejime (İsrail) vermesi için kandırıldı. 60 binden fazla Filistinli öldürüldü ve dünya tamamen ABD'yi sorumlu tutuyor." değerlendirmesinde bulundu.

SALDIRI NE KADAR SÜRECEK?

ABD medyası, saldırının Husilere karşı günlerce hatta haftalarca sürecek bir dizi saldırının başlangıcı olduğunu iddia etti.

ABD'nin saldırılarından sonra Yemen'deki Husilerden yapılan açıklamada, ABD'nin saldırılarının karşılıksız kalmayacağı belirtildi.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonu, Sada kentinin kuzeyine ABD ve İngiliz ordusu tarafından hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu ancak yaşanan kayıplara ilişkin bir bilgi vermedi.

Suudi Arabistan ile sınır bölgesinde olan Sada kenti, Husilerin en önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor.

HAMAS'TAN HUSİLERE DESTEK AÇIKLAMASI

Husilere yönelik saldırının başlamasından sonra Hamas "ABD ve İngiltere'nin Yemen'in başkentini hedef alan saldırılarını kınıyoruz" açıklaması yaptı.

Hamas saldırıyı uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak değerlendirerek Yemen ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

HUSİLER 100'E YAKIN GEMİYE SALDIRDI

ABD uzun zamandır Yemen'in Gazze savaşı nedeniyle bölgedeki gemilere saldırmasını engellemeye çalışıyordu. Husiler bugüne değin 100'e yakın gemiye saldırdı.

Biden yönetimi, geçtiğimiz ekim ve kasım ayında Yemen'deki yeraltı silah depolarını hedef aldı ve fakat etkili sonuç çıkmadı.

Husiler İsrail ile Hamas arasında ateşkes nedeniyle saldırılarını durduracaklarını açıklamıştı.

Trump, yönetime geldiğinde Husileri terörist organizasyon olarak tanımlayan kararname imzaladı.

SON OLARAK USS HARRY S.TRUMAN UÇAK GEMİSİNİ HEDEF ALDILAR

Husiler son olarak Kızıldeniz'in kuzeyinde ABD'nin "USS Harry S. Truman" uçak gemisine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenledi.

Husilerin Askeri Sözcüsü, "Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve ablukayı sürdüren İsrail'i hedef almaya devam edecekleri" tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

HUSİLER KİMDİR?

Ensar Allah isimiyle tanınıyor, İran'dan destek alıyorlar. Husiler, Gazze Savaşı'yla birlikte Filistin'e destek için uluslararası ticari gemilere saldırılarıyla gündeme oturdu. Bu saldırılarla ABD ve İngiltere'nin hedefi haline geldi.

1990'lı yıllarda Şiilerin bir kolu olan Zeydiliği savunmak amacıyla ön plana çıkmaya başladılar.

Yemen'in kuzeybatısındaki Saada bölgesinde etkililerdi. Adlarını, Zeydiliğin en önemli isimlerinden Hüseyin Bedreddin El Husi'den alıyorlar.

AMERİKAN KARŞITI GÖSTERİLERLE GÜNDEME GELDİLER

Amerika Birleşik Devletleri'nin 2003'te Irak'ı işgal etmesiyle Husiler, Amerikan karşıtı gösterilerle gündeme gelmeye başladılar. Hedeflerinde ABD'nin destek verdiği Yemen hükümeti de vardı.

Dönemin Devlet Başkanı Abdullah Salih'i yolsuzlukla suçluyorlardı. "Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm" sloganlarıyla dikkat çektiler.

Bu dönemde dini hareketleri silahlı bir isyana dönüştü ve hükümet güçleriyle çatışmaya başladılar.

Liderleri Hüseyin Bedreddin El Husi 2004'te hükümet güçleri tarafından öldürüldü. Husiler, 10 yıl sonra, 2014'te başkent Sanaa'yı ele geçirdi.

İLK ETAPTA İRAN VE SUUDİ ARABİSTAN'IN DESTEĞİNİ ALDILAR

Amerika Birleşik Devletleri'nin destek verdiği dönemin Yemen Devlet Başkanı Abid Rabbo Mansur Hadi 2015'te Suudi Arabistan'a kaçmak zorunda kaldı. Yemen'de yıllarca sürecek iç savaş başlarken Husiler uluslararası toplum tarafından daha da tanınır hale geldi.

İç savaşta Husilere İran destek verirken Yemen hükümetinin arkasında Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri de koalisyon güçlerine askeri destek sağlıyordu. Husiler bu dönemde ülke sınırlarını aşan drone ve füze saldırılarıyla manşetlere oturdu.

En çok ses getireni 2019'da Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırıydı. Suudi Arabistan'ın petrol üretimi sekteye uğradı ve petrol fiyatları arttı.

Husiler bir yıl sonra bu kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze saldırısı düzenledi.

BARIŞ MASASINA OTURDULAR

Yıllar süren savaşın ardından Suudi Arabistan, Husiler'i yenilgiye uğratamayınca müzakere masasına oturdu. Barış müzakereleri zaman zaman aksamalar olsa da sürüyor.

Husiler, halen başkent Sanaa'nın yanı sıra Yemen'in kuzeyini kontrol ediyor. Kızıldeniz kıyıları da kontrolleri altında.

Yemenlilerin büyük bir bölümü Husilerin yönetimi altında yaşıyor. Husiler vergi toplayıp para da basıyor.

Birleşmiş Milletler'in 2010 verilerine göre destekçilerinin sayısı 100 bin ila 120 bin arasında değişiyor. Bunların içinde silahlı milisler de bulunuyor.

HİZBULLAH'I ÖRNEK ALDILAR

Husiler silahlı bir gruba dönüştükten sonra kendilerine rol modeli olarak Lübnan'daki Hizbullah örgütünü seçti.

2014'ten beri Hizbullah'tan askeri eğitim aldıkları söyleniyor. Husiler, Hizbullah ve Hamas ile birlikte kendilerini İran öncülüğündeki direniş ekseninin parçası olarak tanımlıyor.

ABD ve Suudi Arabistan, İran'ı drone ve füzeler sağlamakla suçluyor.

İSRAİL GEMİLERİNE SALDIRI DÜZENLEDİLER

Husiler, Gazze Savaşı ile yeniden gündeme oturdu.

Kendilerini Filistinlilerin savunucuları olarak tanımlayan Husiler, Gazze'ye destek için Kızıldeniz'de İsrail'e giden gemileri hedef almaya başladı.

Kasım'da İsrail'e ait olduğunu iddia ettikleri bir kargo gemisini ele geçirdiler. Başka ticari gemilere de drone ve balistik füze saldırıları düzenlediler.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan ve Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si yapılıyor.