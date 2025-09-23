Donald Trump'tan BM'ye sert tepki: Prompter bile çalışmıyor

ABD Başkanı Donald Trump 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuştu.

Donald Trump, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Hem Gazze'ye yönelik hem de kendi başkanlık döneminde yaptığı faaliyetleri anlatan Trump sözlerine, BM'yi hedef alarak başladı.

"SADECE 7 AYDA 7 SAVAŞI SONLANDIRDIM"

Trump, şunları kaydetti:

Körfez ülkeleriyle daha önce hiç olmadığı kadar yakın ilişkilerimiz var. Sadece 7 ayda 7 hiç bitmeyecek savaşı sonlandırdım.



Her bir durumda binlerce insan katlediliyordu. Kamboçya-Tayland, Kosova-Sırbistan, Kongo-Ruanda, Pakistan-Hindistan, İsrail-İran, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalara son verdim.

"BM'DE GÖRDÜĞÜM TEK ŞEY TEKNİK AKSAKLIKLAR, VE ŞİMDİ DE PROMPTER ÇALIŞMIYOR"

Daha önce hiçbir ülke böyle bir başarının yanından bile geçemedi. Benim yerime BM'nin bu sorunları çözmesi gerekirdi ama BM yardımcı olmaya bile çalışmadı. BM'den bana "Size yardımcı olalım" diye telefon bile gelmedi.



BM'de gördüğüm tek şey yürüyen bir merdivenin aniden durması oldu, first lady az kalsın düşüyordu, şimdi de prompter çalışmıyor.



BM'de gördüğüm tek şey teknik aksaklıklar.

"BM SADECE MEKTUP YAZIYOR, AMA BUNLAR BOŞ LAF"

BM'nin yürütülen müzakerelerde yanlarında olması gerektiğini savunan Trump, şöyle konuştu:

İnsan düşünüyor: BM'nin amacı ne? Potansiyellerine asla yaklaşmıyorlar. BM sadece mektuplar yazıyor. ama bunlar boş laf. Boş lafla savaş çözülmez.

"HERKES BANA NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜ ALMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYOR"

Herkes bana Nobel Barış Ödülü'nü almam gerektiğini söylüyor.



Çocukların anne-babalarıyla büyümesi bana yeter. Benim için önemli olan ödül almak değil, hayat kurtarmak.

"BM'DE MERDİVEN BOZULDUĞUNA GÖRE DEMEK HALA İNŞAATI BİTMEDİ"

Ben BM binasının inşaatını çok iyi hatırlıyorum. O dönem burayı inşa edebileceğimi söylemiştim. En iyi malzemeleri kullanırım dedim ama onlar plastiği tercih etti.



Şimdi bu binaya baktığımda, merdiven de bozulduğuna göre, demek ki hala inşaatı bitirememişler.

"İRAN'A YÖNELİK TUTUMUMUZU BİLİYORSUNUZ"

ABD'nin dostluğunu burada bize katılmak isteyen her türlü ulusa sunmak için geldim.



Gezegenimize yönelik ciddi tehditler var. ABD, nükleer silahların ortadan kaldırılması için çalışıyor. İran'a yönelik tutumumu biliyorsunuz.



Terörizmin sponsorluğunu yapıyorlar. Onların liderlerine bir mektup yazdım. İş birliği yapalım dedim. Nükleer programı askıya alın dedim. Ama onlar tehditler savurarak yanıt verdi.

"İRAN'IN ÜST DÜZEY KOMUTA ZİNCİRİNDEKİ KİMSE ARAMIZDA DEĞİL, DÜNYANIN EN İYİ SİLAHLARINA SAHİBİZ"

İran'ın üst düzey komuta zincirindeki hiç kimse artık aramızda değil. Başka hiçbir ülkenin yapamayacağı bir şeyi yaptık.



Dünyanın en iyi silahlarına sahibiz. İran'ın nükleer zenginleştirme kapasitesi ortadan kalktı.

"ATEŞKESİN İLAN EDİLMESİ LAZIM, HAMAS'A BU KADAR ÇOK ŞEY VERMEMELİYİZ"

Gazze'de ateşkes ilan edilmesi için çalışıyorum ama Hamas benim barış önerimi reddetti.



Bazı ülkeler tek taraflı olarak Filistin devletini tanıyor ama bu Hamas'a bir ödüldür.



Ateşkesin ilan edilmesi lazım. Hamas'a bu kadar çok şey vermemeliyiz. Bu durum çok önce çözülebilirdi ama Hamas'a karşı geri adım atmak yerine barışı tesis etmeliyiz.



Rehineleri serbest bırakın. Rehineleri şimdi serbest bırakın.

"GAZZE'DEKİ SAVAŞI HEMEN SONLANDIRMALIYIZ"