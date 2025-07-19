Donald Trump: Gazze'de tutulan 10 rehine daha serbest bırakılacak

Gazze'de muhtemel ateşkese dair umutlar devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken rehine açıklaması geldi.

Beyaz Saray'da milletvekillerinin katıldığı akşam yemeğinde konuşan Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un çabalarından övgüyle söz ederek Gazze'de tutulan 10 rehinenin daha yakında serbest bırakılacağını söyledi.

"ÇOK YAKINDA 10 REHİNEYİ DAHA ALACAĞIZ"

Trump, "Rehinelerin çoğunu geri aldık. Çok yakında 10 rehineyi daha alacağız. Bu sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasını umuyoruz" açıklamasında bulundu.