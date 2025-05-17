Donald Trump: Her zaman parayla aram iyi olmuştur

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ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti.

Donald Trump, bu üç ülkede ayrı ayrı önemli anlaşmalar imzalayarak trilyonlarca dolarlık yatırım topladıklarını ifade etti.

"4 GÜNDE UKRAYNA'DA HARCADIĞIMIZIN 12 KATINI KAZANDIM"

Trump, son olarak da "Her zaman parayla aram iyi olmuştur. Ben para kazanıyorum. Orta Doğu seyahatimi düşünün. Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım." şeklinde açıklama yaptı.

ORTA DOĞU'YA YATIRIM GEZİSİ YAPTI

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığının ikinci döneminde 10 trilyon dolarlık yatırım toplamayı hedeflediklerini belirtmişti.

Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti.

Trump, yaptığı iş görüşmelerinin ardından "Ülkemiz için trilyonlarca dolar yatırım topladık. Suudi Arabistan ve Katar'da çok iyi dostlarımız var." şeklinde konuştu.

SUUDİ ARABİSTAN

Trump Suudi Arabistan'dan 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdü aldı.

ABD ile Suudi Arabistan arasında, değeri yaklaşık 142 milyar dolar olan "tarihteki en büyük silah satış anlaşması" imzalandığı bildirildi.

KATAR

Katar'da da 1,2 trilyon dolarlık ekonomik iş birliği taahhüdü görüşmesi yaptı.

Katar Hava Yolları ile Amerikan uçak imalat şirketi Boeing arasında 160 uçak alımı için 200 milyar dolarlık havacılık tarihindeki en büyük anlaşma imzalandı.

Trump, Orta Doğu turu kapsamında geldiği Katar’daki el-Udeid Amerikan üssünde yaptığı konuşmada, Katar'la ABD'den 42 milyar dolar değerinde THAAD balistik füze savunma sistemi, Pegasus havada ikmal uçağı, "MQ-9B Skyguardian" tipinde insansız hava araçları alımı için anlaştıklarını paylaştı.

BAE

Trump'ın üçüncü durağı ise BAE oldu.

BAE'de Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelen Trump, yaptığı açıklamada ise BAE'nin ABD'ye 10 yılda yapacağı 1,4 trilyon dolarlık yatırım için teşekkür etti.

4 GÜNDE 4 TRİLYON DOLAR

Trump, Doha’da iş dünyası liderleriyle gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı açıklamada, Körfez turunun 4 trilyon dolara kadar anlaşma getirebileceğini söyledi.

"Bu bir rekor tur. Daha önce dört veya beş günde toplam 4 trilyon dolar toplayabilecek bir tur hiç olmadı." diyen Trump, temaslarının ekonomik boyutuna dikkat çekti.