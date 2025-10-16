Abone ol: Google News

Donald Trump: Hindistan, Rus petrolü ithalatını bırakmayı kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Rusya'dan petrol satın almayı bırakma konusunda kendisine güvence verdiğini ve bu durumun Ukrayna'daki savaşın sona ermesini kolaylaştıracağını açıkladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 16.10.2025 05:50
Donald Trump: Hindistan, Rus petrolü ithalatını bırakmayı kabul etti

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında ilişkilerin Rusya'dan petrol ithalatı nedeniyle gerildiği Hindistan hakkında değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam etmesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

"Hindistan'ın (Rusya'dan) petrol alması beni mutsuz ediyordu. (Hindistan Başbakanı Narendra Modi) Beni Rusya'dan petrol almayacakları konusunda temin etti" diyen Trump, ithalatın bir anda durdurulamayacağını, sürecin yavaş ilerleyeceğini ancak yakın zamanda tamamlanacağını vurguladı.

"ÇİN'İN DE AYNI ŞEYİ YAPMASINI SAĞLAMALIYIZ"

Hindistan'ın petrol satın almayı durdurmasıyla Rusya-Ukrayna Savaşı'nda arabuluculuk çabalarının kolaylaşacağına işaret eden Trump, "Çin'in de aynı şeyi yapmasını sağlamalıyız" şeklinde konuştu.

Trump'ın, ağustos ayında Hindistan'ın 'Rus petrolü satın aldığı' gerekçesiyle mevcut yüzde 25'lik karşılıklı tarife oranına ek olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı almasının ardından iki ülke arasındaki tarife gerilimi tırmanmıştı.

Trump'tan CIA'e gizli operasyon yetkisi: Hedefte Maduro var Trump'tan CIA'e gizli operasyon yetkisi: Hedefte Maduro var
ABD Başkanı Trump: Çin ile ticaret savaşı içindeyiz ABD Başkanı Trump: Çin ile ticaret savaşı içindeyiz

Dünya Haberleri