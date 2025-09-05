Donald Trump: Hindistan ve Rusya'yı, Çin'e kaptırdık

ABD Başkanı Donald Trump'tan manidar paylaşım...

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin bir arada olduğu fotoğrafı paylaştı.

"EN KARANLIK VE DERİN ÇİN'E KAPTIRDIK"

Paylaşımda, Trump, son dönemde Hindistan, Rusya ve Çin arasındaki güçlenen işbirliğine yönelik, "Görünüşe bakılırsa Hindistan ve Rusya'yı en karanlık ve derin Çin'e kaptırdık.

Birlikte uzun ve müreffeh bir gelecekleri olsun." ifadesini kullandı.

"YAPABİLECEKLERİ EN KÖTÜ ŞEY OLUR"

Başkan Trump, 2 Eylül'de katıldığı bir radyo programında ​​Rusya ile Çin arasında oluşabilecek "güç ekseninden endişe duymadığını" vurgulamıştı.

ABD'nin "dünyanın en güçlü askeri güçlerine" sahip olduğunu, bu ülkelerin askeri güçlerini asla ABD'ye karşı kullanmayacaklarını savunan Trump, "İnanın bana, bu, yapabilecekleri en kötü şey olur." diye konuşmuştu.

RUS PETROLÜ TARTIŞMASI

Temmuz sonunda da Trump'ın Hindistan'a "Rus petrolü aldığı" gerekçesiyle yüzde 25'in üzerine ilave yüzde 25 gümrük tarifesi uygulama kararı almasının ardından iki ülke arasındaki gerilim tırmanmıştı.

Öte yandan Çin Devlet Başkanı Şi'nin son günlerde Hindistan ve Rusya liderleriyle yaptığı zirveler, Asya'daki diplomatik dengelerin Pekin'in lehine kaydığı yorumlarını da beraberinde getirdi.