Donald Trump hükümeti istifa eden federal çalışanlara 7 aylık maaş tutarında tazminat teklif etti

AA

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetiminden kalan tüm izleri siliyor.

Başkanlığı devralmasının ilk saatlerinde kararnameleri değiştirmek ve geçersiz kılmakla başlayan bu süreç, şimdi çalışanlara yönelik yeni kararlar almaya evrildi.

Trump yönetimi, federal hükümet çalışanlarına yönelik önemli bir adım attı.

İŞTEN ÇIKANA 7 AYLIK MAAŞ TUTARINDA TAZMİNAT

Personel Yönetim Ofisi (OPM) tarafından tüm federal çalışanlara gönderilen e-postada, 6 Şubat'a kadar kendi istekleriyle görevlerinden ayrılacak personele 7 aylık maaşları tutarında tazminat teklif edildiği belirtildi.

UZAKTAN ÇALIŞANLAR OFİSLERE GERİ DÖNECEK

Kovid-19'dan bu yana uzaktan çalışan federal çalışanların büyük çoğunluğunun haftanın 5 günü fiziksel olarak ofislerine dönmeleri gerektiği belirtilen notta, "Yasa dışı davranışlarda bulunan ya da diğer suiistimallere karışan çalışanlara, fesih de dahil soruşturma için öncelik verilecektir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan e-postada, 7 aylık maaş tutarındaki tazminattan faydalanmak isteyenler için "ertelenmiş istifa mektubu" da yer alıyor.

Trump, göreve gelmesinin ardından federal hükümet çalışanlarının ofislerine tam zamanlı şekilde dönmelerini gerektiren kararnameyi imzalamıştı