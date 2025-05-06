Donald Trump ilaç tarifeleri için tarih verdi

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Donald Trump, reçeteli ilaçlar için sağlam bir yerli üretimin yeniden tesis edilmesini kolaylaştırmaya yönelik başkanlık kararnamesini imzaladı.

İmza töreninde basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Trump, ilaçlara yönelik tarifelerin zamanlaması ve oranlarına yönelik soru üzerine, "Önümüzdeki iki hafta içinde açıklayacağım" diye konuştu.

"ÇİN'İ TERK EDECEKLER"

Alüminyum, çelik ve otomobil gibi ürünlere yönelik sektörel tarifeleri duyuran Trump, geçen ay ilaç sektörüne yönelik de büyük tarifelerin uygulanacağını bildirmişti.

Bu sayede diğer ülkelerdeki ilaç firmalarının tesislerini ABD'ye taşıyacağını savunan Trump, "Bunu duydukları zaman Çin'i terk edecekler. Diğer yerleri terk edecekler çünkü satış yapmak zorundalar. Ürünlerinin çoğu burada satılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, şirketlerin üretimlerini ABD'de yapması durumunda tarife ile karşılaşmayacaklarını belirtmişti.