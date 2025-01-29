Donald Trump ile Binyamin Netanyahu 4 Şubat'ta görüşecek

Haber Merkezi

Orta Doğu'da değişen denge ve yeni anlaşmalar, ABD tarafından yakından takip ediliyor.

Hamas ve İsrail arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından Gazze'de yeni bir dönem başladı.

ABD Başkanı Donald Trump da, bu gelişmeleri birinci ağızdan dinleyebilmek için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırlayacak.

4 OCAK'TA GÖRÜŞECEKLER

Trump ve Netanyahu arasında gerçekleştirilecek görüşmenin tarihi ise 4 Ocak olarak açıklandı.

Görüşme, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından da onaylandı.

Bu görüşme, Trump'ın ikinci döneminde bir yabancı liderle gerçekleştireceği ilk resmi görüşme olacak.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Görüşmede, İsrail ile Hamas arasında 15 ay süren çatışmaların ardından sağlanan altı haftalık kırılgan ateşkesin güçlendirilmesi, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi ve İran'ın bölgedeki etkisinin sınırlandırılması gibi konuların ele alınması bekleniyor.

İki liderin, bölgedeki güvenlik ve diplomatik gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda da görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.