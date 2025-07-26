Donald Trump ile Ursula von der Leyen İskoçya'da tarifeleri görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa Birliğine uyguladığı gümrük vergisi tarifelerinin yankıları sürüyor.

Taraflar arasında müzakereler devam ederken önemli bir gelişme yaşandı.

YARIN İSKOÇYA'DA GÖRÜŞECEKLER

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile olumlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "ABD Başkanı Trump ile pazar günü İskoçya'da bir araya gelerek transatlantik ticari ilişkileri ve bunları nasıl güçlü tutabileceğimizi ele almayı kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.

TRUMP 'SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM' DEDİ

ABD Başkanı Trump da İskoçya'ya vardıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, pazar günü AB ile bir araya geleceğini kaydederek, "Bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı göreceğiz” dedi.

Trump, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in de orada olacağını söyleyerek, görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

"ŞANSIMIZ YÜZDE 50-50"

Trump, AB ile olası bir ticaret anlaşmasının gerçekleşmesi halinde bunun ‘tüm anlaşmalardan daha büyük bir anlaşma’ olacağını belirterek, “AB ile anlaşma şansımız yüzde 50-50" ifadelerini kullandı.