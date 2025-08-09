Vladimir Putin'in Doğu Ukrayna karşılığında ateşkesi kabul edeceği iddia edildi

Wall Street Journal'ın Avrupa ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması için müzakereler yürüten ABD Başkanı Donald Trump yönetimine öneri sundu.

Putin, ateşkesi kabul etmek için Ukrayna'nın Rusya’nın taleplerinin küresel ölçekte tanınması ve Kiev'in ciddi toprak tavizleri vermesini talep etti.

DOĞU UKRAYNA'NIN KENDİLERİNE VERİLMESİNİ İSTEDİ

Doğu Ukrayna'nın Rusya'ya verilmesini içeren öneri, Putin tarafından çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'a sunuldu.

Putin, aynı zamanda Witkoff'a Ukrayna’nın doğudaki Donetsk bölgesinin tamamından birliklerini çekmesi halinde tam ateşkesi kabul edeceğini iletti.

Trump yönetimi öneri hakkında Avrupalı ve Ukraynalı yetkilileri bilgilendirirken öneri Avrupalı yetkililer nezdinde endişeye yol açtı.