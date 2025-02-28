Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki soğuk savaş sürüyor...

Trump ve Zelensky kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere bir araya geldi.

KARŞILIKLI ATIŞTILAR

Gergin geçen görüşmede iki lider karşılıklı olarak atıştı.

"Ukrayna ateşkes için tavizler vermek zorunda kalacak" diyen Trump'a karşı Zelensky, "Savaşı Putin başlattı, bedelini o ödemeli." diye yanıt verdi.

TRUMP SİNİRLENDİ

Zelensky'nin "ABD ile değerli maden anlaşması Ukrayna savaşını durdurmak için yeterli değil" sözlerine sinirlenen Trump, "Ya Zelenski bizimle anlaşır ya da biz bu işte yokuz." dedi.

Trump, Zelensky'nin sözlerinin saygısızca olduğunu söylerken, "Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz, kazanamayacağınızı biliyorum." diye konuştu.

"BİZE TEŞEKKÜR ETMELİ"

Zelensky'ye minnettar olması ve teşekkür etmesi gerektiğini söyleyen Trump, "Biz olmasaydık Putin savaşı 3 günde kazanırdı" dedi.

ERKENDEN AYRILDI

Gergin geçen görüşmenin ardından Zelensky Beyaz Saray'dan planlanandan erken ayrıldı.

BÜYÜKELÇİNİN ÇARESİZ ANLARI

O anlarda Ukrayna'nın ABD büyükelçisinin çaresizce önünde baktığı anlar gündem oldu.

Zelensky'nin barış için hazır olmadığını söyleyen Trump, "Barışa hazır olduğunda yeniden buraya gelebilir" dedi.