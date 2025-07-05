Donald Trump ile Vladimir Zelensky telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes çalışmaları sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, telefonda görüştü.

GÜNDEMDE RUSYA İLE SAVAŞ VAR

Yapılan görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları ve hava savunma sistemleri teslimatlarının konuşulduğu kaydedildi.

Zelensky, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MAKUL BİR ANLAŞMAYA İHTİYAÇ VAR"

Görüşme sırasında ABD’nin Bağımsızlık Günü’nü kutladığını belirten Zelensky, çok önemli ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

ABD’ye desteklerinden dolayı teşekkür eden Zelensky, "ABD ile birlikte çok şey başardık. Cinayetleri durdurmak ve adil, kalıcı ve onurlu bir barışı yeniden tesis etmek için tüm çabaları destekliyoruz. Barış için makul bir anlaşmaya ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ KONUŞULDU

Zelensky, cephedeki son gelişmeler ve Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik devam eden hava saldırıları hakkında Trump’a bilgi verdiğini aktararak, "Hava savunma seçeneklerini konuştuk ve hava sahamızın güvenliğini artırmak için birlikte çalışacağımız konusunda mutabık kaldık" dedi.

İki ülke arasındaki savunma sanayi kapasitesinin geliştirilmesi ve ortak üretim konularında detaylı bir şekilde görüştüklerini vurgulayan Zelenskiy, bu tür projelerde ABD ile doğrudan iş birliğine hazır olduklarını belirtti.