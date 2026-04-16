Donald Trump: İran bir anlaşma yapmak istiyor

İran ile ABD arasındaki ateşkes süreci devam ediyor.

Ateşkes sonrası yeniden kurulan müzakere masasının ilk turundan sonuç alınamazken ikinci turun ne zaman olacağı ise belirsizliğini koruyor.

TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA

Gelişmeler dikkatle takip edilirken ABD Başkanı Donald Trump yeni bir açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında ateşkesin uzatılıp uzatılmaması konusunda emin olmadığını söylerken İran'ın bir anlaşma yapmak istediğini iddia etti.

"İRAN NÜKLEER ŞARTINI KABUL ETTİ"

Neredeyse her konuda İran ile anlaştıklarını ifade eden ABD Başkanı, "İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti; bunu çok güçlü bir şekilde kabul ettiler.

Bize nükleer tozu geri vermeyi kabul ettiler. İran'la birçok anlaşmamız var ve bence çok olumlu bir şey olacak." dedi.

"BENCE OLUMLU ŞEYLER OLACAK"

Nükleer konusunda 20 yıllık bir sınır olmayacağını ekleyen Trump, "İran’la birçok konuda anlaşıyoruz.

Bence çok olumlu şeyler olacak." ifadelerini kullandı.

"DOĞRU ZAMANDA LÜBNAN'I ZİYARET EDECEĞİM"

Lübnan ile İsrail arasında imzalanan 10 günlük ateşkes anlaşmasına da değinen Trump, anlaşmaya Hizbullah'ın da dahil olduğunu söyledi.

Başkan ayrıca "Kesinlikle doğru zamanda Lübnan'ı ziyaret edeceğim." diye konuştu.

MÜZAKERELERİ TIKAYAN KONULAR

ABD basını daha önce müzakereleri kitleyen 3 ana konunun olduğunu yazmıştı.

Bu konuların Hürmüz Boğazı, uranyum zenginleştirme talebi ve İran'ın dondurulmuş varlıkları olduğu belirtilmişti.