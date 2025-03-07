Donald Trump ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapacak

Haber Merkezi

Dünyanın en problematik lideri olarak herkes tarafından yakından takip edilen Donald Trump, dikkat çeken açıklamalarını sürdürüyor.

20 Ocak'ta resmen görevine başlayan ve 40 günlük süreç içerisinde birçok tepki çeken karara imza atan Trump, geçtiğimiz günlerde ikinci döneminin ilk kongre konuşmasını da gerçekleştirdi.

Amerikan rüyasını tekrar başlatmaya yemin eden Trump'ın ilk yurt dışı ziyaretini hangi ülkeye yapacağı merak konusu olmuştu.

İLK YURT DIŞI ZİYARETİNİ SUUDİ ARABİSTAN'A YAPACAK

Trump, merak edilen bu soruyu ilk ağızdan yanıtladı.

ABD Başkanlarının bir gelenek olarak ilk yurt dışı ziyaretlerinde İngiltere'yi ziyaret ettiğini kaydeden Trump, bu geleneği bozdu.

Başkan, yaklaşık bir buçuk ay içerisinde ilk ziyaretini Suudi Arabistan Krallığı'na yapacağını açıkladı.

"1 TRİYON DOLAR YATIRIM TALEBİMİ KABUL ETTİLER"

Suudi Arabistan'a her gidişinde kârlı olarak geri döndüğünü kaydeden Trump, "Normalde ABD Başkanları ilk yurtdışı ziyaretlerinde İngiltere'ye giderler ama Suudi Arabistan’a son gidişimde 450 milyar dolar verdiler. Amerikan şirketleri 450 milyar dolar kazandı." ifadelerini kullandı"

İlk yurt dışı ziyaret noktası için neden Suudi Arabistan'ı seçtiğini de açıklayan Başkan, şu ifadeleri kullandı.



Onlara "Eğer Amerikan şirketlerine 4 yıl içinde toplam 1 trilyon dolarlık alım yaparsanız ilk size gelirim.” dedim ve bunu kabul ettiler. Bu yüzden ilk yurt dışı ziyaretimi Suudi Arabistan'a yapacağım.

"AMERİKAN ŞİRKETLERİNE ÇOK PARA HARCAYACAKLAR"

Suudi Arabistan yönetiminin kendisine ve Amerika'ya nazik bir tutum izlediğini kaydeden Trump, "Onlarla harika bir ilişkim var, bana çok iyi davranıyorlar ve Amerikan şirketlerine çok para harcayacaklar." diye konuştu.