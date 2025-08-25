Donald Trump imzaladı: ABD bayrağını yakan kişilere 1 yıl hapis cezası

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te imza töreni düzenledi...

Trump, imza töreninde bazı başkanlık kararnamelerini imzalarken, bayrak yakanlara da yeni cezalar öngören bir adım attı.

ABD BAYRAĞINI YAKAN KİŞİLERE 1 YIL HAPİS CEZASI

Trump, ABD bayrağını yakan kişilerin 1 yıl hapis cezası almasını sağlayacak düzenlemeyi içeren başkanlık kararnamesini de imzaladı.

"ERKEN TAHLİYE YOK, HİÇBİR ŞEY YOK"

"Eğer bayrak yakarsan, bir yıl hapis cezası alırsın, erken tahliye yok, hiçbir şey yok. Bir yıl hapis cezası alırsın." diyen ABD Başkanı, bayrak yakmanın "ifade özgürlüğü" olarak değerlendirilmesine de açıkça karşı olduğunu belirtti.

SUÇLULARIN KEFALET ÖDEMEDEN SERBEST BIRAKILMASI UYGULAMASI SONA ERECEK

Öte yandan Trump, suçluların mahkemeden kefalet ödemeden serbest bırakılması uygulamasını sona erdirecek bir başkanlık kararnamesine de imza attı.

Birçok suçlunun söz konusu politikadan yararlanarak suçlu olmalarına rağmen herhangi bir ödeme yapmadan serbest kalabildiklerini ve bunun suç oranlarını artırdığını anlattı ve bu politikayı artık sona erdirdiklerini belirtti.

Trump, "Yaptığımız düzenlemelerle şu anda Washington, ülkenin en güvenli yeri haline geldi." değerlendirmesini yaptı.