Donald Trump: İran bizimle anlaşma yapmak istiyor

Yatırım zirvesine katılmak üzere gittiği Miami'de havalimanında basın mensuplarına İran değerlendirmesi yapan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı 'yenilgiye uğrattıklarını' savundu.

İranlılarla müzakerelerin sürdüğüne işaret eden Trump, "Şu anda onlar konuşuyor, biz de konuşuyoruz. Onlar bizimle anlaşma yapmak istiyor" dedi.

WITKOFF, İRAN MÜZAKERELERİNDEN UMUTLU

Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff da Miami'de başlayan yatırım zirvesinde İran'la ilgili açıklama yaptı.

Görüşmelerin sürdüğüne atıf yapan Witkoff, "Bu hafta toplantılar olacağını düşünüyoruz. Görüşmeler konusunda kesinlikle umutluyuz. İranlıların bir süredir elinde bulunan 15 maddelik anlaşma masada. Onlardan bir cevap bekliyoruz. Bu (cevap), her şeyi çözecektir" diye konuştu.