Donald Trump, İran-İsrail gerilimi için istihbarat brifingi alacak

Orta Doğu topraklarında tansiyon yükseliyor.

13 Haziran'da İsrail'in ani saldırısı ile başlayan çatışmalar, İran'ın sert misillemeleri ile büyümeye devam ediyor.

İki ülke arasındaki gerilim giderek artarken, ABD'nin de kısa süre içinde bu gerilime ortak olması bekleniyor.

İSTİHBARAT BRİFİNGİ ALACAK

Başta tarafsız kaldığı çatışmalar için daha sonrasında İsrail'e açıktan destek veren Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da üst düzey istihbarat yetkililerinden İran ve İsrail arasındaki gerilime ilişkin saat 18.30'da kapsamlı bir brifing alacağı ortaya çıktı.

Brifingde, Ortadoğu'daki son gelişmeler, iki ülke arasındaki potansiyel çatışma riskleri ve ABD'nin bölgedeki stratejik pozisyonu ele alınacak.

Yetkililer, bölgedeki hareketliliği yakından izlediklerini ve brifingin, ABD'nin politikalarını şekillendirmede kritik bir rol oynayacağını ifade etti.

ABD'NİN İSRAİL'E DESTEĞİ

Abd merkezli bir çok haber kuruluşu, brifing sonrası Trump'ın gizlice onayladığı öne sürülen İran'a yönelik hava saldırısının eyleme döküleceğini ifade ediyor.

Trump'ın desteği sonrası Washington yönetimi de İsrail'in güvenliğini sağlamak için diplomatik ve askeri destek sağlamaya devam etme taahhüdünde bulunmuştu.

ABD 5 UÇAK FÜZE GÖNDERDİ

Geçtiğimiz haftalarda, ABD'nin İsrail'e tanklar, füze savunma sistemleri ve diğer askeri teçhizatlar gönderdiği bildirilmişti.

Özellikle, 5 kurye uçağıyla gerçekleştirilen füze sevkiyatlarının ortaya çıkması, uluslararası kamuoyunda dikkat çekti.

Bu sevkiyatların, İsrail'in İran'dan gelebilecek tehditlere karşı savunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Ayrıca, Demir Kubbe gibi füze savunma sistemlerinin geliştirilmesi ve mühimmat stoklarının yenilenmesi için ABD'nin İsrail'e yoğun destek vermesi de gündemde.