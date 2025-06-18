ABD, İsrail’e 5 kargo uçağıyla füze gönderdi

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İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan bölgesel gerilim sürerken ABD’nin, Tel Aviv yönetimine yönelik askeri desteği artırdığı öğrenildi.

Çatışmaların başlangıcında tarafsız bir tutum sergileyen ABD, İsrail'e açıktan destek vermeye başladı.

Washington yönetiminde İsrail'e destek konusunda görüş ayrılıkları yaşandığı öne sürülse de ABD, İsrail'e yaptığı ikmal ve asker yardımlar ile tarafını belli etti.

İSRAİL'E 5 UÇAK DOLUSU FÜZE GÖNDERDİLER

Son olarak ABD’ye ait 5 askeri kargo uçağının İsrail’e füze taşıdığı ortaya çıktı.

Sevkiyatın, İran’ın olası misillemelerine karşı İsrail’in hava savunmasını güçlendirmek amacıyla yapıldığı değerlendiriliyor.

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ABD UÇAK VE TANKERLERİ ORTA DOĞU'YA YÖNELDİ

Geçtiğimiz günlerde ise ABD Hava Kuvvetleri’ne ait en az 24 tanker uçağı, Avrupa’nın farklı noktalarından (İngiltere, İspanya, Almanya, Yunanistan) havalanarak Orta Doğu’ya yönelmişti.

Kamuya açık uçuş takip sistemlerinden elde edilen verilere göre bu sevkiyat, bölgedeki askeri hazırlığın bir parçası.

ABD İRAN'A SALDIRI HAZIRLIĞINDA

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik açıklamalarında sabrının “tükenmekte olduğunu” vurgulaması, Washington’un doğrudan müdahale olasılığını güçlendirdi.

Associated Press’in haberine göre, ABD yönetimi İran’ın nükleer altyapısını hedef alabilecek kapasitede hazırlıklar içinde. Fordo’daki yer altı nükleer tesisin hedef alınabileceği, yalnızca ABD’ye ait “bunker buster” (sığınak delici) bombalarla bu operasyonun mümkün olabileceği vurgulanıyor.

ORTA DOĞU'YA YOĞUN SEVKİYAT

Pentagon’un açıklamalarına göre ABD, bölgedeki üslerin ve personelin güvenliğini sağlamak amacıyla askeri sevkiyatlara hız verdi.

Şu anda bölgede yaklaşık 40 bin ABD askeri bulunuyor. Bu sayı, Ekim 2024'te İran-İsrail geriliminin zirve yaptığı dönemde 43 bine kadar çıkmıştı.

ABD donanmasına ait “USS The Sullivans”, “USS Arleigh Burke” ve “USS Thomas Hudner” savaş gemileri Doğu Akdeniz ve Kızıldeniz'de konuşlu durumda. Ayrıca “USS Carl Vinson” uçak gemisi dört savaş gemisi eşliğinde Umman Denizi’nde devriye geziyor.

Yerini almak üzere yola çıkan “USS Nimitz”in bölgeye ay sonuna kadar ulaşması bekleniyor. Böylece geçici olarak iki uçak gemisinin aynı anda bölgede görev yapması planlanıyor.

HAYALET BOMBARDIMAN UÇAKLARI HAZIR BEKLİYOR

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait “B-2 Spirit” uzun menzilli hayalet bombardıman uçakları, derinlemesine korunan hedefleri yok edebilen GBU-57A/B “bunker buster” bombalarını taşıyabiliyor.

Bu uçaklar şu anda Orta Doğu’da konuşlu olmasa da Missouri’deki Whiteman Hava Üssü’nden kalkarak birkaç kez havada yakıt ikmaliyle bölgeye ulaşabilecek kapasitede.

Diego Garcia Adası’ndaki ABD-İngiltere ortak askeri üssünde ise daha küçük çaplı mühimmat taşıyan B-52 bombardıman uçakları hazır bekletiliyor.

SALDIRI SENARYOSU MASADA

ABD yetkilileri, resmi açıklamalarda doğrudan bir saldırı hazırlığında olmadıklarını savunsa da, tüm askeri yığınaklar İran'a karşı geniş çaplı bir müdahale senaryosunun masada olduğunu gösteriyor.

İsmi açıklanmayan üst düzey askeri kaynaklara göre, bu adımların bir kısmı İran’ın olası büyük çaplı misillemelerine karşı önleyici tedbirler olarak uygulanıyor. Ayrıca asker ailelerinin gönüllü olarak üsleri terk etmelerine olanak sağlandığı da bildirildi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, askeri sevkiyatların “halkın güvende olmasını sağlamak” amacıyla yapıldığını belirtti.