ABD tanker ve nakliye uçakları Orta Doğu'ya gidiyor

Haber Merkezi

Orta Doğu'daki çatışmalar giderek karmaşık bir hal alıyor.

İran'ın nükleer bir güç olmasını engellemek için şiddetli bir saldırı başlatan İsrail'e, Tahran yönetiminin cevabı sert oldu.

İki ülke arasında 13 Haziran gecesinden beri süren çatışmalar, can kayıpları ve altyapı zararları ile ciddi bir boyuta ulaştı.

ABD'NİN TARTIŞMALI ROLÜ

İsrail ile İran arasındaki çatışmanın başlangıcında ABD, saldırılarda herhangi bir rolü olmadığını açıklamış ve ilk üç gün boyunca çatışmalara doğrudan müdahil olmamıştı.

Ancak Başkan Donald Trump, dün gece yaptığı açıklamalarında, İsrail'e destek verdiklerini, yine de çatışmalara dahil olmaktan kaçındıklarını söyledi.

ABD TANKER VE NAKLİYE UÇAKLARI ORTA DOĞU'YA GİDİYOR

Trump barış mesajları verse de Washington yönetiminin sahadaki hamleleri, başka sinyaller veriyor.

ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait USS Nimitz uçak gemisinin, Güney Çin Denizi’nden ayrılarak Orta Doğu’ya doğru yöneldiği ortaya çıktı.

Geminin, Singapur üzerinden Malakka Boğazı’nı geçerek bölgeye konuşlanması bekleniyor. Nimitz'in USS Carl Vinson ve İngiltere'ye ait HMS Prince of Wales savaş gemilerine katılması öngörülüyor.

AVRUPA ÜZERİNDEN 24'TEN FAZLA NAKLİYE UÇAĞI GÖNDERİLDİ

Ayrıca, ABD’den Avrupa ve ardından Orta Doğu’ya yönelen 24’ten fazla KC-135A Stratotanker ve KC-46A Pegasus nakliye uçağı aynı anda havalandı.

Görüntü verileri, bu uçakların farklı irtifalarda hareket ettiğini ve K35R ile B762 gibi kodlarla anıldığını gösteriyor. Buna ek olarak, en az 25 USAF KC-135 ve KC-46 havadan yakıt ikmal tankerinin ABD üslerinden kalkarak Atlantik üzerinden Avrupa ve Orta Doğu’ya doğru askeri hava köprüsü oluşturduğu bildirildi.

İSRAİL'İN YARDIM ÇAĞRISINA KAYITSIZ KALAMADILAR

ABD yönetimi, çatışmaların ilk günlerinde tarafsızlığını vurgulamış, İran’ın füze saldırılarına İsrail'in karşılık vermesiyle birlikte bölgede herhangi bir müdahalede bulunmamıştı.

Ancak İsrail'in doğrudan yardım çağrısı yapmasının ardından ABD’nin bu çağrıya bir savaş gemisiyle yanıt verdiği değerlendiriliyor.

Avrupa ülkelerinin büyük kısmı yardım çağrılarına mesafeli yaklaşırken Washington, bu hamlesiyle farklı bir tutum ortaya koydu.

ABD ÇATIŞMALARA DAHİL OLABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump, önce çatışmalara müdahil olunmadığını belirtmiş, ardından ABC News’e verdiği röportajda müdahil olmanın mümkün olduğunu söylemişti. Trump, İran ve İsrail arasında “yakında barış olacağını” dile getirirken, Rusya lideri Vladimir Putin’le bu konuda uzun bir telefon görüşmesi yaptığını da açıkladı.

Öte yandan ABD'nin mart ayında Diego Garcia Adası’na konuşlandırdığı bombardıman uçaklarının da olası İran operasyonlarında kullanılabileceği iddiaları gündeme geldi. Sahadaki bu hazırlıklar, Trump’ın barış mesajlarına rağmen ABD’nin olası askeri müdahaleye kapıyı aralık bıraktığını gösteriyor.