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Donald Trump İran-İsrail gerilimi için kararını 2 haftada verecek

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Trump'ın İran'la müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran'la ilgili kararını 2 hafta içinde vereceğini duyurdu..

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Donald Trump İran-İsrail gerilimi için kararını 2 haftada verecek

Orta Doğu'da tansiyon yüksek..

13 Haziran'da İsrail'in ani saldırısı ile başlayan çatışmalar, İran'ın sert misillemeleri ile büyümeye devam ediyor.

İki ülke arasındaki gerilim giderek artarken, savaşa dahil olması beklenen ABD'den yeni bir açıklama geldi.

Trump, Beyaz Saray Durum Odası’nda (Situation Room) kapsamlı bir istihbarat brifingine katıldı.

Brifing sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada,  Trump'ın İran'la müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran'la ilgili kararını 2 hafta içinde vereceğini duyuruldu..

KARARINI 2 HAFTA İÇİNDE VERECEK

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ABD Başkanı Trump, bugün İsrail operasyonu hakkında bilgilendirildi.

Trump, İran'la müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran'la ilgili kararını iki hafta içinde verecek.

İran ile yazışmalar devam ediyor.

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