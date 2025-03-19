Donald Trump, İran'a yeni nükleer anlaşma için 2 ay süre verdi

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yazdığı mektuba dair yeni detaylar ortaya çıktı.

ABD merkezli yayın kuruluşu Axios'a konuşan kaynaklar söz konusu mektubu 'sert' diye nitelendirirken Trump'ın İran'a yeni bir nükleer anlaşma için 2 ay süre verdiğini kaydetti.

Trump'ın İran'ın anlaşma için müzakereye yanaşmaması durumunda sonuçlar konusunda uyarılarda bulunduğunu aktaran kaynaklar, Beyaz Saray'ın mektup iletilmeden önce İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere mektubun içeriği konusunda brifing verdiğini belirtti.

TRUMP'IN MEKTUBU

Fox Business Network'e 7 Mart'ta röportaj veren Trump, Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı.

Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım" demişti.

Hamaney ise 8 Mart'ta yaptığı bir konuşmada ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini ifade ederek İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti.