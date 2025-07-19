Donald Trump: İran’daki üç nükleer tesis tamamen yok edildi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'a düzenlenen saldırıda hedef alınan nükleer tesislerin imha edilip edilmediği tartışmalarına yeniden cevap verdi.

"İran'daki üç nükleer tesis de tamamen yok edildi" diye yazan Trump, bu tesisleri tekrar hizmete sokmanın 'yıllar alacağını' iddia etti.

Trump, paylaşımın devamında İran'ın yeniden bu tesisleri canlandırmak istemesi durumunda mevcut yerlerini tercih etmek yerine üç tesis için de ayrı ayrı yeni yerler bulmasını tavsiye etti.

ABD BASINI TESİSLERDEN SADECE BİRİNİN YOK EDİLDİĞİNİ YAZDI

ABD'nin NBC News kanalının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde ABD'nin geçtiğimiz ay İran'a düzenlediği saldırıda ülkedeki üç nükleer zenginleştirme tesisinden sadece birinin yok edildiği ve tesisteki çalışmaların önemli ölçüde aksadığı ifade edilmişti.

Söz konusu yetkililere göre diğer iki nükleer tesisteki hasarın büyük olmadığı ve iki tesisteki durumun İran'ın isterse nükleer zenginleştirmeyi önümüzdeki birkaç ay içinde yeniden başlatabileceği bir noktada olduğu belirtilmişti.