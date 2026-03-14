Donald Trump: İran'ın anlaşma şartları kabul edebileceğim türden değil

Orta Doğu'da savaş...

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı ve İran'ın da misillemelerle cevap verdiği saldırılar sürüyor...

Söz konusu gelişmeye ilişkin yeni açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump’tan İran’a karşı yürütülen savaşa dair bir açıklama daha geldi.

"İRAN ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR"

Trump, Truth sosyal medya platformu üzerinden yayınladığı mesajda ABD basınına sitem ederek, "Yalan haber medyası, ABD ordusunun tamamen yenilgiye uğrayan ve bir anlaşma yapmak isteyen İran karşısında ne kadar başarılı olduğunu haber yapmaktan nefret ediyor." dedi.

Trump, İran’ın istediğini öne sürdüğü anlaşma hakkında, "Ancak bu, benim kabul edeceğim türden bir anlaşma değil." ifadelerini kullandı.