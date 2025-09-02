Donald Trump: İsrail'in ABD Kongresi üzerindeki etkisi zayıfladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail ilişkilerinin seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'The Daily Caller' internet sitesine verdiği demeçte İsrail'in ABD Kongresi üzerindeki etkisini geçmiş yıllarla kıyaslayan Trump, "20 yıl öncesine giderseniz İsrail, herhangi bir kuruluş, şirket, kurum veya devletle kıyaslandığında ABD Kongresi'nde gördüğüm en güçlü lobiye sahipti. Bugün ise o kadar güçlü bir lobisi yok. Bu inanılmaz" ifadelerine yer verdi.

Trump, İsrail'in önceki yıllarda ABD Kongresi üzerinde 'tam kontrole sahip' olduğunu hatırlatırken son zamanlarda bu etkinin zayıfladığını görmenin kendisini 'şaşırttığını' belirtti.

"MEVCUT DURUM İSRAİL'E ZARAR VERİYOR"

Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırılarını 'bir an önce bitirmesi gerektiğine' işaret eden Trump, mevcut durumun İsrail'e 'zarar verdiğinin' altını çizdi.

Trump, "Hiç şüphe yok. Savaşı kazanıyor olabilirler ama halkla ilişkiler dünyasını kazanmıyorlar" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'E DESTEK VERENLER DÜŞÜŞTE

Pew Araştırma Merkezi'nin mart ayında ABD'li seçmenlere yönelik yaptığı ankette genç Cumhuriyetçiler arasında İsrail'e destek verenlerin düşüşte olduğu ortaya çıkmıştı.

İsrail hakkında olumsuz görüşe sahip olduğunu söyleyenlerin oranının 2022'ye göre yüzde 11 artarak yüzde 53'e çıktığı görülmüştü.

50 yaş ve altı Cumhuriyetçi seçmenler arasında İsrail hakkında negatif düşünenler de 2022'de yüzde 35'lik bir orana sahipken bu oran son ankette 15 puanlık artışla yüzde 50'ye yükselmişti.