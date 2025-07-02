Donald Trump, Joe Biden'a küfretti

ABD Başkanı Donald Trump, Florida’daki "Timsah Alcatraz" olarak adlandırılan Florida’daki düzensiz göçmenler için yapılan 5 bin yataklı yeni tutukevini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yanında İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ve Florida Valisi Ron DeSantis ile birlikte tesisi gezen Trump, burada görev yapacak çalışanlara konuştu, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gazetecilerden biri, yapının ne kadar iyi olduğunu överken Trump, beklenmedik bir çıkış yaptı.

"O... Ç.... BIDEN"

Gazeteci yapının sahip olduğu imkanları sıralayıp övgü dolu sözler sarf ederken Trump, birden araya girerek Biden'ı hedef aldı.

Trump şöyle konuştu:

"Hey, Biden benim burada olmamı istedi tamam mı? Beni burada istedi. İşler onun istediği şekilde yürümedi ama o beni burada istedi. O lanet o... ç..."

TRUMP NEDEN BUNU SÖYLEDİ

2023 yılında Donald Trump, federal düzeyde ciddi suçlamalarla karşı karşıya kaldı ve bu olaylar, onun siyasi kariyerinde önemli bir dönüm noktası oluşturdu

Bu süreçte, Trump, 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını devirme girişimleri ve görevinden ayrıldıktan sonra gizli belgeleri usulsüz şekilde saklaması ile suçlandı.

Trump'a özellikle, 6 Ocak 2021 Kongre Baskını’na teşvik ettiği iddiasıyla “resmi bir süreci engelleme” ve “isyanı kışkırtma” suçlamaları yöneltildi.

Ayrıca Trump, Mar-a-Lago malikanesinde ele geçirilen gizli belgeler nedeniyle “Espionage Yasası”nı ihlal ettiği gerekçesiyle 31 ayrı suçlama ile karşılaştı.

Trump, bu suçlamaların tamamını reddederek, bunların siyasi bir cadı avı ve Biden yönetimi tarafından 2024 seçimlerini baltalamak için kurgulandığını savundu. Biden ise bu süreçte doğrudan bir suçlama konusu olmasa da, Trump tarafından suçlamaların arkasındaki ana figür olarak hedef alındı. Trump, Biden’ın adalet sistemini siyasi amaçlarla kullandığını ve kendisini hapse attırmaya çalıştığını iddia etti.

TİMSAH ALCATRAZ

Trump, ABD'deki düzensiz göçmenlerin gönderilmesini bekleyen 5 bin yataklı tesisi, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ve diğer yetkililerle dolaştı.

Trump'ın göçmen politikaları kapsamında hayata geçen gözaltı merkezi, Florida Valisi Ron DeSantis'in yönetimi tarafından birkaç gün içinde inşa edildi.

Kaçışın imkânsız olduğu "en izole cezaevi" olarak lanse edilen Alcatraz, 77 bin dönümlük arazideki terk edilmiş askeri havaalanının üzerine yapıldı.

Trump, devasa gözaltı merkezinin benzerlerini "birçok eyalette görmek istediklerini" belirtti ve Alcatraz'ın yakında "en tehlikeli göçmenlerden bazılarını" burada barındıracaklarını ifade etti.

Gözaltı merkezine ilişkin konuşan Trump, "Bu tesis, 16 km uzunluğunda tehlikeli, timsahlı bataklıklarla çevrili ve buradan tek çıkış yolu sınır dışı edilmek" dedi.

ETRAFI TİMSAHLARLA VE PİTON YILANLARIYLA ÇEVRİLİ

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından denetlenecek tesiste, en az 200 güvenlik kamerasının bulunacağı, tesisin yaklaşık 8 buçuk kilometre uzunluğundaki dikenli teller ile çevrili olacağı ve 400'den fazla güvenlik personelinin görev yapacağı kaydedildi.

Everglades'teki tesis, timsahlar ve piton yılanlarıyla dolu sulak alana konumlandırıldı. Florida Başsavcısı James Atmeyer’in, "Çevreye para harcamaya gerek yok, kaçan timsahlara ve pitonlara yem olur" diye konuştu.

Florida Başsavcısı James Uthmeier'in sözcüsü Jeremy Redfern, tesise "Timsahlı Alcatraz" adının verildiğini “Evet, bu resmi adıdır" ifadesiyle açıkladı.

"YÜRÜYÜŞE ÇIKMAK İSTEYECEĞİM BİR YER DEĞİL"

Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Levitt, gözaltı merkezine ilişkin "Buraya girenler için tek çıkış yolu tek yönlü uçuş. Katil ve cinsel istismar suçluları da dahil olmak üzere, kimse buradan kaçamaz" açıklamasında bulundu.

Trump, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı tesisi gezerken "Dışarı baktım ve burası, yakın zamanda yürüyüşe çıkmak isteyeceğim bir yer değil" dedi.

Trump ayrıca, ABD'deki düzensiz göçmenlerin vergi mükellefine 70 bin dolara mal olduğunu hatırlattı