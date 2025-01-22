Donald Trump, John Bolton'ın Gizli Servis korumasını kaldırdı

AA & Ensonhaber

Yemin ederek ikinci dönem başkanlık görevine başlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk işlerinden biri de Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak 2018-2019 yılları arasında görev yapan John Bolton'a sağlanan Gizli Servis korumasını kaldırmak oldu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bolton, Trump'ın kararından dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Bolton, konuyla ilgili açıklamasında İran tarafından kendisine tehditlerin geldiğine işaret ederek, "Başkan Trump'ın Gizli Servis tarafından sağlanan korumayı sona erdirmeye karar vermesi beni hayal kırıklığına uğrattı ama şaşırtmadı. Başkan Joe Biden, ulusal güvenlik politikalarına yönelik eleştirilerime rağmen bu korumayı 2021'de uzatma kararı almıştı" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞ AYRILIĞINA DÜŞMÜŞTÜ

2018-2019 döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Beyaz Saray'da görev yapan Bolton, Trump dönemindeki İran'a maksimum baskı politikasının mimarlarından biri olarak görülüyordu.

Bolton, Trump ile görüş ayrılığına düşmesinin ardından görevinden alınmıştı.