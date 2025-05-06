Donald Trump, Kanada Başbakanı Carney'i Beyaz'da ağırladı

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ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladığı günden itibaren sınırları genişletme arzusunu açıkça dile getiriyor.

"Kanada ABD'nin 51. eyaleti olmalı" ifadelerini hemen hemen her fırsatta dile getiren Trump, konuyu bir de Kanada'nın yeni Başbakanı Mark Carney'a açtı..

Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'i Beyaz Saray'da ağırladı.

İki lider basına açık yapılan görüşmede yaptıkları açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.

"KANADA SATILIK DEĞİL"

Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump'ın Kanada'yla ilgili söylemlerine değinerek "Kanada satılık değil, hiçbir zaman olmayacak." dedi.

TRUMP: ZAMANLA GÖRECEĞİZ

Trump, Carney'in sözlerine karşılık olarak, "Asla, asla deme. Zamanla göreceğiz." diyerek Kanada'nın 51. ABD eyaleti olabileceğini işaret etti.

"KANADA'DAN ARABA VE ÇELİK ALMAK İSTİYORUZ"

Donald Trump, Kanada'dan araba ve çelik almak istemediklerini ifade ederek daha önceki açıklamalarını yineledi.

Trump ayrıca, Kanada'yı askeri olarak koruduklarını belirtti.

KRİTİK SEÇİMDEN LİDER ÇIKTI

Kanada, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından artan tehditlerin gölgesinde kritik bir seçime girmiş oldu.

Yaklaşık 10 sene Kanada Başbakanlığı görevini yürüten Justin Trudeau'nun artan memnuniyetsizlik sonucu istifa etmesi üzerine Liberal Parti de liderlik yarışını kazanan isim Mark Carney, girdiği ilk seçimde zafer elde etti.

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TRUMP SEÇİM ÖNCESİ KANADALILARA SESLENMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, seçim öncesi yaptığı açıklamasında sandık başına giden Kanada halkına seslenerek, ülkenin ABD'nin 51'inci eyaleti olması çağrısında bulunmuştu..

Kanadalılara, vergileri yarı yarıya indirecek, askeri gücü "dünyanın en yüksek seviyesine" çıkaracak ve otomotiv, çelik, alüminyum, kereste ve enerji sektörleri başta olmak üzere tüm iş alanlarını dört kat büyütecek bir lider seçmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

Bu vaatlerin sıfır vergi ve gümrük tarifesi ile gerçekleştirilebileceğini savunan Trump, Kanada'nın ABD'nin bir parçası olması durumunda sınırların kaldırılacağını ve özgür erişim sağlanacağını da ifade etmişti.

"KANADA İLE YILDA 200 MİLYAR DOLAR KAYBEDİYORUZ"

Öte yandan daha önceki açıklamalarında Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması halinde ordu konusunda endişelenmelerine gerek kalmayacağını kaydeden Trump, şunları söylemişti: