İsrail'den Netanyahu'nun öldüğü iddialarına yalanlama

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara, İran cephesinden de misillemeler gelmişti.

Orta Doğu'da karşılıklı çatışmalar yaşanmaya devam ederken, dikkat çekici bir iddia da ortaya atıldı.

İddiaya göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın misilleme saldırılarında hedef alınarak öldürüldü.

BAŞBAKANLIK OFİSİ'NDEN YALANLAMA

İsrail Başbakanlık Ofisi'ne, sosyal medyada artan “Netanyahu'nun öldürüldüğü” iddialarına ilişkin bir açıklamaları olup olmadığı soruldu.

İsrail Başkanlık Ofisi'nden verilen yanıtta, "Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda." ifadesine yer verildi.

VİDEOSUNUN 'YAPAY ZEKA' OLDUĞU İDDİASI

Netanyahu’nun 13 Mart’ta çevrim içi katıldığı bir basın toplantısında, İsrail genelinde verilen saldırı alarmı sesinin, toplantının yapıldığı yerde duyulmaması ve ardından yapay zeka ürünü olduğu öne sürülen bazı videoların sosyal medyada yayılması, söz konusu iddialara dayanak gösterilmişti.