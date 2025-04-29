Kanada'da kritik seçim sona erdi

AA

Kanada'da kritik seçimler sona erdi, oy sayımı da bitti.

Oy sayımının sona ermesinin ardından da ilk sonuçlar gelmeye başladı.

Kanada, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından artan tehditlerin gölgesinde kritik bir seçime girmiş oldu.

Genel seçimde resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki Liberal Parti birinci, Muhafazakar Parti ikinci sırada yer alıyor.

GİRDİĞİ İLK SEÇİMDE ZAFER ELDE ETTİ

Yaklaşık 10 sene Kanada Başbakanlığı görevini yürüten Justin Trudeau'nun artan memnuniyetsizlik sonucu istifa etmesi üzerine Liberal Parti de liderlik yarışını kazanan isim Mark Carney, girdiği ilk seçimde zafer elde etti.

LİBERAL PARTİ'NİN DÖRDÜNCÜ DÖNEMİ

Eski Merkez Bankası Başkanı ve siyasi tecrübesi bulunmayan Mark Carney için ABD Başkanı Donald Trump'a karşı mücadeleye hazırlanırken, Liberal Parti'nin dördüncü döneminde tarihi bir zafer kazandı.

Ülkede oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kanada resmi yayın kuruluşu CBC tarafından paylaşılan, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Başbakan Mark Carney liderliğindeki Liberal Parti yüzde 48,1 oy oranıyla seçimi önde götürüyor. Pierre Poilievre'in liderliğindeki Muhafazakar Parti yüzde 42 oyla ikinci, Quebec Bloku Partisi de yüzde 7 oyla üçüncü sırada yer alıyor.

Liberal Parti'nin parlamentoda tek başına hükümet kuracak kadar koltuk kazanıp kazanmadığı henüz netleşmedi. Ancak resmi yayın kuruluşu CBC, Liberal Parti'nin, başka bir parti ile hükümet kurmasına gerek kalmayacak kadar koltuk kazandığını bildirdi.

TRUMP'IN TEHDİTLERİ SEÇİMİ KRİTİK HALE GETİRDİ

ABD Başkanı Trump'ın, 20 Ocak'ta göreve gelmeden önce bile "Kanada ABD'nin 51. eyaleti olmalı" sözleri tepki çekmişti. Trump, göreve geldikten sonra da bu söylemini yineledi ve ithal otomobil ve kamyonlara tarife uygulama kararı verdi. Trump'ın bu kararının ardından konuşan Carney ise ABD ile eski ilişkilerin sona erdiğini açıklamıştı.

Seçim sabahı sabahı Trump, sosyal medyada Kanadalılara "iyi şanslar" dileyerek ülkeyi ABD'nin 51. eyaleti yapma tehdidini yineledi.

Trump'ın Kanada'ya yönelik tehditleri de bu seçimin daha da önemli hale gelmesine sebep oldu, birçok Kanadalı hayatının en kritik seçimine girdiğini söyledi.