İran’dan İsrail’e siber operasyon iddiası: Pilot bilgileri paylaşıldı

ABD desteği ile İran'a geniş çaplı saldırılar başlatan İsrail, füze misillemelerinden sonra bu siber casusluk saldırıları ile karşı karşıya..

İran ordusu, İsrail’in kritik istihbarat ve siber sistemlerine yönelik bir operasyon düzenlediğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, İsrail’in “kalbi” olarak nitelendirilen Aman ile siber operasyonlarda görev aldığı belirtilen Unit 8200 birimlerinin hedef alındığı iddia edildi.

İran tarafı, operasyonun “komutanların anısına” başlatıldığını belirterek ABD ve İsrail’e ait askeri veri işleme merkezlerinin insansız hava araçlarıyla vurulduğunu öne sürdü.

İRAN'I BOMBALAYAN İSRAİLLİ PİLOTLAR DEŞİFRE EDİLDİ

İran istihbarat birimlerinin, İran’a yönelik saldırılarda görev aldığı ileri sürülen İsrailli savaş pilotlarına ait kimlik bilgileri, fotoğraflar ve cep telefonu numaralarını paylaştığı iddia edildi.

Söz konusu verilerin yayımlanmasının ardından İsrail’de güvenlik ve siber güvenlik konularına ilişkin tartışmaların yeniden gündeme geldiği belirtiliyor.

BİNLERCE TELEFONA TEHDİT MESAJLARI

Öte yandan İsrail’de binlerce kişinin cep telefonuna aynı anda gönderildiği belirtilen İbranice mesaj da dikkat çekti.

Mesajda İsrail’i hedef alan tehdit ifadeleri yer alırken, gönderinin sonunda Islamic Revolutionary Guard Corps adına atıfta bulunulduğu öne sürüldü.

Aynı anda çok sayıda telefona ulaşan mesajın, İran’ın siber kapasitesine yönelik tartışmaları artırdığı ifade ediliyor.

SİBER GERİLİM TIRMANIYOR

Uzmanlar, iddia edilen siber operasyon ve toplu mesaj gönderiminin, İran ile İsrail arasında devam eden gerilimin siber alana da yansıdığını gösterdiğini belirtiyor. Olayın ayrıntılarına ilişkin taraflardan yeni açıklamaların gelmesi bekleniyor.