Donald Trump: Kanadalılar 51. eyalet olmayı seviyor

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisini artırma tehditlerine karşı sert bir tavır ortaya koymayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, hem partisinin hem de Kanadalıların desteğini kaybetti.

Hedefi olduğu eleştiri ve istifa çağrılarına kayıtsız kalamayan Trudeau, çarşamba günü gerçekleşecek Ulusal Parti Meclisi toplantısından önce istifa ettiğini açıkladı.

Trudeau'nun istifa sürecinde büyük bir aktör olan ve onu "vali" olarak nitelendiren Donald Trump'ın bu istifa üzerine Truth Social platformu üzerinden bir açıklama yaptı.

ABD İLE KANADA'NIN BİRLEŞMESİNİ ÖNERDİ

Kanada'nın ABD'ye ait bir eyalet olması isteğini açıkça ifade eden Trump, yaptığı açıklamada bunu bir kez daha dile getirdi.

Trump, "Kanada'daki birçok insan 51. eyalet olmayı seviyor. Birlikte ne güzel bir millet olurduk!" dedi.

"KANADA İÇİN DEV TİCARİ AÇIKLARA KATLANMAYACAĞIZ"

Başkanlık görevini resmi olarak devralmasıyla Kanada'ya yönelik sübvansiyonların kaldırılacağını her seferinde dile getiren Trump, Trudeau'nun da bu nedenle istifa ettiğine dikkat çekere şöyle konuştu:

ABD artık Kanada'nın ayakta kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu devasa ticaret açıklarına katlanmayacak.



Justin Trudeau bunu biliyordu ve bu yüzden istifa etti.

"ABD İLE BİRLEŞİRSE VERGİLER DÜŞECEK"

Donald Trump, iki ülkenin birleşme çağrılarını yinelediği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kanada ABD ile birleşirse, ek vergiler olmayacak, vergiler düşecek ve kendilerini Rus ve Çin gemilerinin tehdidine karşı güvenceye almış olacaklar.

KANADA VE 51. EYALET TARTIŞMASI

Trump, Kasım ayındaki seçim zaferinden bu yana Kanada'dan "51. eyalet" olarak bahsediyor.

Ayrıca Trump, seçim zaferini ardından Mar-a-Lago'da görüştüğü Başbakan Trudeau'ya "Kanada valisi" olarak hitap etmişti.

Trump daha önce Kanada'nın ABD'ye uyuşturucu ve yasadışı göçmenlerin geçişini önemli ölçüde azaltmak için adımlar atmaması halinde Kanada ithalatına %25 oranında gümrük vergisi koymakla tehdit etmişti. Trump benzer şekilde Meksika'yı da gümrük vergileriyle tehdit etmişti.