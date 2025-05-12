Donald Trump, Katar'ın ABD'ye uçak hibe edeceğine yönelik iddiaları değerlendirdi

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı.

Trump bu kez, ABD medyasındaki Katar'ın ABD'ye uçak hibe edeceğine ilişkin iddiaları değerlendirdi.

Pentagon'un 40 yıllık başkanlık uçağı Air Force One yerine Boeing 747-8 uçağını kabul edeceğini belirten Trump, yeni uçağın "tamamen ücretsiz" olacağını vurguladı.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Katarlı bir yetkili, önerinin henüz değerlendirme aşamasında olduğunu belirtti ancak Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada kabul edilen hediyelerin yasalara uygun şekilde alınacağının altı çizildi.

ZAMANLAMAYA DİKKAT ÇEKİLDİ

Ülkede bazı Demokratlar, uçak haberinin Trump'ın Katar'da yeni bir golf tesisi projesi açıklaması ve Ortadoğu turu kapsamında Katar hükümeti yetkilileriyle görüşecek olmasıyla aynı zamana denk gelmesine dikkati çekti.

Demokrat Kongre üyeleri, uçağın fiyatının yaklaşık 400 milyon dolar olduğuna işaret ederek, Trump'ın başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra da bu uçağı kullanabilecek olmasının etik olup olmadığını sorguladı.

"KAMUYA AÇIK BİR İŞLEM"

Trump, paylaşımında Demokratları da hedef alarak, bu işlemin "kamuya açık ve şeffaf" bir işlem olmasına rağmen demokratları rahatsız ettiğini belirtti.

Katar Hükümeti sözcülerinden Ali Al-Ansari, konunun ilgili birimler tarafından incelendiğini belirterek, henüz nihai karar alınmadığını vurguladı.

ABD'de resmi kurumlardan hediye uçağa ilişkin bir açıklama yapılmadı.

DÜNYANIN EN UZUN TİCARİ UÇAKLARINDAN BİRİ

Boeing 747-8 uçağının teknik özellikleri ise şu şekilde;