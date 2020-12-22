Donald Trump: Koronavirüs, seçimleri kaybedeyim diye icat edildi

Koronavirüsle ilgili iddialarını sürdüren Trump, virüsün kendisine karşı ortaya çıkarıldığını savundu.

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi Joe Biden'a karşı kaybeden, seçimlerde hile iddialarını sıklıkla dile getiren Başkan Donald Trump, Twitter'ın bazı mesajlarını etiketlemesiyle karşı karşıya kaldı.

Trump'ın paylaştığı son videoda, ABD Başkanı'nın seçimleri kaybetmesine ilişkin bazı iddialar yer aldı.

"BİR VİRÜSLE BAŞLAYIN, SUÇU BAŞKAN'A ATIN"

"Bir seçim nasıl çalınır?" ifadesiyle başlayan videoda "Bir virüsle başlayın, onu Amerika'ya getirin, durmadan onun hakkında konuşun, bazı valileri arayın, hastaları bakımevlerine yerleştirin, binlerce kişiyi öldürün, suçu Başkan'a atın, suçlamaya devam edin, biraz daha suçlayın." ifadelerine yer verildi.

Görüntülerde, Beyaz Saray, Joe Biden, hastane ve mezarlıklardan kareler kullanıldı.

"EKONOMİYİ KATLEDİN, POSTAYLA OYU DAYATIN"

Videonun devamında salgın tedbirleri eleştirilerek, "Küçük işletmeleri içeri tıkın, ekonomiyi katledin, postayla oy vermeyi dayatın, bir seçim savaşı başlatın, şiddet çağrısında bulunup bir aday seçin." denildi.

HESAP ASKIYA ALINDI

Ancak Trump'ı destekleyen içerikler ve söz konusu videoyu paylaşan "a17time" adlı hesap, Twitter kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle askıya alındı.