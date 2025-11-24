Donald Trump, nisan ayında Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İki süper güç arasında kritik temas...

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"İLİŞKİLERİMİZ SON DERECE GÜÇLÜ"

Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi ile az önce çok verimli bir telefon görüşmesi yaptık. Ukrayna-Rusya, fentanil, soya fasulyesi ve diğer tarım ürünleri gibi birçok konuyu ele aldık.

Çin'le ilişkilerimiz son derece güçlü." ifadelerini kullandı.

"NİSAN AYINDA ÇİN'İ ZİYARET EDECEĞİM"

Üç hafta önce Güney Kore'de Şi ile yaptıkları görüşmeye atıf yapan Trump, "Artık büyük resme odaklanabiliriz.

Bu kapsamda, Devlet Başkanı Şi beni nisan ayında Pekin'e davet etti, ben de bu daveti kabul ettim ve karşılığında ilerleyen aylarda ABD'ye devlet ziyareti için misafirim olmasını teklif ettim." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Şi ile yakın iletişim halinde olma konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.