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Haber Merkezi

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Trump, geçtiğimiz günlerde Gazze'yi İsrail'den devralarak uluslararası bir tatil merkezine dönüştüreceği bir emlak projesini duyurmuştu.

Trump'ın bu planına başta Filistinliler olmak üzere Türkiye ve dünya çapında birçok ülkeden tepkiler yağdı.

"FİLİSTİNLİLERİN GAZZE'YE DÖNME HAKKI YOK"

Tepkilerin ardından Beyaz Saray ve Başkan Trump'tan farklı açıklamalar geldi. Gazzelilerin bölgenin yeniden inşası için bölgeden çıkartılıp çevre ülkelere yerleştirilmesinin şart olduğu belirtilirken bunun geçici bir süreyle sınırlı olduğu açıklaması yapıldı.

Trump'tan gelen son açıklama ise planın bu şekilde olmadığını, kaygıların yerinde olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu.

ABD Başkanı Trump, Fox News kanalına verdiği mülakatta Gazze'yi devralma planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki Filistinlilere Mısır ve Ürdün'de daha güvenli ve yaşanabilir alanlar inşa edeceklerini savunan Trump, Gazze'yi devralma planında Filistinlilerin geri dönme hakkının olmayacağını kaydetti.

"GAZZE'NİN SAHİBİ BEN OLACAĞIM"

Trump, "Bulundukları yerden biraz uzakta güvenli yaşam alanları inşa edeceğiz. Bu arada, buranın (Gazze'nin) sahibi ben olacağım. Bunu gelecek için bir emlak geliştirme planı olarak düşünün, güzel bir toprak parçası olacak." dedi.

"Peki Filistinlilerin geri dönüş hakkı olacak mı?" sorusuna Trump, "Hayır olmayacak, çünkü çok daha iyi konutlara sahip olacaklar." diye yanıt verdi.

"MISIR VE ÜRDÜNLE ANLAŞABİLİRİM"

Trump, Filistinliler için "kalıcı" yerler inşa etmekten bahsettiğini vurgulayarak, "Eğer geri dönmek zorunda kalırlarsa, bunun gerçekleşmesi için yıllar geçmesi gerekecek, ayrıca orası yaşanabilir bir alan değil. Ürdün ve Mısır ile bir anlaşma yapabileceğimi düşünüyorum. Bilirsiniz, onlara yılda milyarlarca dolar veriyoruz." şeklinde konuştu.

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TRUMP'IN GAZZE'YE ÇÖKME PLANI

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi istediğini" belirtmişti.